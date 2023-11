Free2move eSolutions: preparatevi a sentire sempre più spesso questo nome. Questa joint-venture tra Stellantis e NHOA (precedentemente Engie EPS) progetta, realizza e fornisce prodotti e servizi per la mobilità elettrica facilitando ai clienti privati e a quelli business la transizione verso nuove forme di spostamento più sostenibili. Avete già visto la nostra sezione dedicata alle auto elettriche? E il nostro articolo sugli oggetti obbligatori da tenere in macchina?

Di seguito scopriremo meglio cos'è Free2move eSolutions e di cosa si occupa nel dettaglio.

Quali sono i prodotti e servizi principali offerti da Free2move eSolutions?

Si possono dividere in quattro macrocategorie: eMobility, soluzioni di ricarica a bassa potenza, sistemi di ricarica avanzati e servizi avanzati di energia.

Quali sono i prodotti eMobility di Free2move eSolutions?

Tra i prodotti eMobility di Free2move eSolutions troviamo soluzioni di ricarica on-the-go (grazie a oltre 450.000 punti di "rifornimento") rivolte a chi si sta affacciando al mondo della mobilità a emissioni zero (Pay as you Move Beginner: ricarica senza limiti di potenza e geografici, senza quota di attivazione e senza sostenere altri costi fissi) o a chi utilizza in modo frequente e abituale la ricarica fuori casa.

Quest'ultima soluzione, chiamata Pay as you move Advanced, a fronte di una quota mensile di 4,99 euro consente di ricaricare a prezzi più vantaggiosi.

La app eSolutions Charging consente di gestire tutti gli aspetti legati alla ricarica (trovare le stazioni, avviare la procedura e monitorarne lo stato da remoto) e di personalizzare la wallbox secondo le proprie necessità.

Troviamo inoltre le Energy Card per le aziende e la carta RFID che consente di fare il "pieno" senza la necessità di smartphone o app.

Quali sono le soluzioni di ricarica a bassa potenza Free2move eSolutions?

La easyWallbox in due livelli di potenza (2,3 o 7,4 kW), la eProWallbox (anche per flotte e parcheggi pubblici) che funziona fino a 22 kW e la ePublic. Quest'ultima, ideale nei parcheggi ad accesso pubblico o in quelli ad accesso riservato ma non sorvegliati, può caricare in contemporanea fino a due veicoli con una potenza massima di 22 kW.

Quali sono i sistemi di ricarica avanzati Free2move eSolutions?

L'eFleet rivolto alle flotte di automobili, bus e camion elettrici, l'eFast Family che sfrutta batterie usate e che combina tra unità eFast per una ricarica ultrarapida fino a 150 kW (inverter da 22 kW, caricatore rapido in corrente continua da 50 kW e batteria stazionaria fino a 85 kWh per fornire oltre 100 km di autonomia in meno di 30 minuti) e l'ePost CityWay. Questa è una soluzione che sfrutta le infrastrutture esistenti di tram e filobus per offrire una ricarica ultra-rapida fino a 100 kW in contesti urbani dove la trasformazione della rete e delle opere civili sono impossibili.

Qual è il servizio avanzato di energia Free2move eSolutions?

Free2move eSolutions sta lavorando anche al progetto DrossOne V2G, un sistema vehicle-to-grid su larga scala con storage di energia integrato sviluppato con il supporto del Fondo per l'Innovazione della Commissione Europea.

In poche parole a Torino e più precisamente nel parcheggio di Stellantis a Mirafiori verranno utilizzati lo stoccaggio stazionario associato ai veicoli elettrici prima della spedizione alle concessionarie e un'unità basata su batterie usate.

Il sistema fornirà inoltre al gestore della rete servizi ausiliari di riserva veloce (come bilanciamento, regolazione della frequenza e della potenza) e servizi in tempo reale utilizzando caricatori rapidi bidirezionali.

DrossOne V2G Parking fornirà una capacità nominale di 25 MW di servizi di riserva ultraveloci fino al 2027.