Dal condizionatore alla pressione degli pneumatici, dai freni ai tergicristalli: ecco cosa fare per non rischiare sorprese

Sei pronto ad andare in vacanza? Un ultimo controllo che ci sia tutto e poi potrai metterti in strada con la famiglia: l'albergo ha dato conferma della prenotazione, la borsa frigo c'è, il gatto è dalla vicina e il gommone gonfiabile è nel portabagagli. Aspetta, ma hai controllato l'auto? Prima di affrontare un lungo viaggio è necessario infatti effettuare alcune verifiche per assicurarsi di guidare in sicurezza. Vediamo quindi come preparare l'auto a un viaggio: 10 controlli da fare prima di andare in vacanza. Che sia la pressione degli pneumatici, il controllo dei liquidi o anche la verifica di essere in regola con assicurazione o revisione, è necessario assicurarsi che l'auto sia a posto e che non ci lasci in panne o peggio rappresenti un pericolo. Alcuni controlli che possiamo anche effettuare da soli infatti garantiscono il migliore comfort di marcia e minori consumi, oltre alla nostra sicurezza e quella dei nostri cari.

I 10 controlli da fare all'auto prima di andare in vacanza

Pressione e stato degli pneumatici

Per la massima sicurezza e i minori consumi, è necessario che gli pneumatici siano in ottime condizioni e alla giusta pressione. Per legge, il battistrada deve avere un'altezza di almeno 1,6 mm, ma è consigliato non scendere sotto i 3 mm. Non solo, ma è bene assicurarsi anche che non ci siano crepe, quindi un'ispezione di spalla e fianco è sempre raccomandabile. Altro discorso estremamente importante è la pressione. Con il caldo, le gomme potrebbero sgonfiarsi, e anche se la tua vettura è dotata di un sistema di controllo automatico, una verifica manuale non fa mai male. Verifica che la pressione corrisponda a quanto riportato nel libretto della tua auto. È bene effettuare questa operazione con lo pneumatico freddo, in modo che il calore non alteri la lettura. Se queste verifiche possono essere effettuate in autonomia, c'è però un altro controllo che necessita l'intervento del gommista: la convergenza e l'equilibratura. In ogni caso, almeno ogni 10.000 km (meglio ogni 5.000) è consigliato far controllare gli pneumatici da un tecnico.

Livello dell'olio e altri liquidi

Un altro aspetto estremamente importante da controllare è il livello dell'olio motore, soprattutto se non hai sottoposto l'auto al tagliando di recente (e ovviamente se l'auto non è elettrica). Controllare il livello dell'olio è un'operazione molto semplice, che può essere completata in completa autonomia grazie all'apposita astina nel vano motore. Per farlo, ti consigliamo di leggere la parte dedicata sul libretto dell'auto, dove ti verrà spiegato anche quale olio acquistare in caso sia necessario un rabbocco. Altri liquidi che potrebbe essere necessario controllare sono il liquido del servosterzo, in caso di necessità a sterzare o di vibrazioni sul volante quando ci si ferma, e quello di trasmissione. Questi liquidi vanno però verificati da un meccanico, e già che ci siete è opportuno verificare anche i filtri, dell'aria, dell'olio e del carburante.

Fari

Avere fari non funzionanti potrebbe essere estremamente pericoloso, oltre che farci rischiare sanzioni pesanti. Un controllo semplice prima di partire per un viaggio è quello dei fanali, degli indicatori di direzione e delle luci di stop. Per i più pignoli, potrebbe essere utile anche verificare un test della luminosità, procedura che però viene effettuata in officina. Inoltre, dato che ci siete, può essere utile controllare anche le luci interne. A seconda del modello dell'auto, potrebbe poi essere una buona idea portarsi via le lampadine di scorta, ovviamente compatibili con il nostro impianto in modo da poter intervenire in caso di problemi.

Condizionatore

Diamo sempre per scontato che il condizionatore funzioni, ma prima di partire per un viaggio d'estate, con il rischio di raggiungere temperature elevatissime, è bene verificarlo. Soprattutto se si viaggia con bambini, anziani, donne incinte o animali. Questa non è un'operazione che puoi fare in autonomia, ma è necessario andare in officina. Ovviamente se l'auto è nuova o ha pochi anni di vita non dovrebbe essere necessario, ma dopo qualche tempo una verifica del livello del gas refrigerante è sempre una buona idea prima di partire per un viaggio.

Tergicristalli

Avere i tergicristalli in piena efficienza consente di guidare in piena sicurezza anche quando piove, ma purtroppo dopo un certo periodo di tempo vanno cambiati. Sole e utilizzo li rovina, e a un certo punto non garantiscono più prestazioni ottimali. Prima di partire per le vacanze, quindi, verifica che i tergicristalli scorrano correttamente e puliscano parabrezza e lunotto posteriore, senza far fatica e senza produrre strani rumori. In alcuni casi, potrebbe essere sufficiente pulirli, cosa che puoi fare con un panno. Già che ci sei, verifica anche il livello del liquido dei tergicristalli: puoi trovarlo nel vano motore, come indicato nel libretto di manutenzione.

Radiatore

Uno dei problemi più gravi d'estate è il surriscaldamento del motore: per questo il radiatore non deve avere perdite e il livello deve essere controllato regolarmente. Controlla che il livello del liquido di raffreddamento non sia troppo basso, con l'auto spenta e in piano. Se invece vedi un liquido colorato sotto all'auto parcheggiata, potrebbe essere bucato: in questo caso è necessario rivolgersi subito a un meccanico prima di partire.

Batteria

Non c'è niente di peggio che trovarsi in vacanza, andare all'auto e non riuscire ad avviarla perché la batteria è a terra. Soprattutto nel caso di auto con lo Start & Stop, le batterie sono sottoposte a un notevole stress, e può capitare dopo 3 anni di doverle cambiare. Il modo più semplice per verificare che non ci siano problemi è se l'auto si accende con difficoltà. Questo è un campanello d'allarme che dovrebbe spingerci subito a cambiarla. Un controllo che potete fare in autonomia è acquistando un multimetro, un dispositivo che costa pochi euro e analizza corrente elettrica, resistenza e tensione della batteria. In alternativa, rivolgetevi a un elettrauto.

Freni

Prima di partire per un viaggio è opportuno anche effettuare una verifica dell'impianto frenante. Se sentite rumori strani quando frenate o notate che lo spazio di frenata è aumentato, potrebbe essere necessario andare in officina per controllare dischi, pastiglie o ganasce dei freni a tamburo. Per quanto riguarda il liquido dei freni, è un'operazione che potete effettuare anche in autonomia controllando il libretto di manutenzione dell'auto, dove trovate anche il tipo da acquistare per un eventuale rabbocco. Tenete comunque presente che il liquido dei freni dovrebbe essere cambiato ogni due anni, mentre gli altri componenti sono sottoposti a usura, fenomeno accentuato nel caso di auto pesanti come le vetture elettriche.

Ruota di scorta e kit di gonfiaggio

Hai controllato che gli pneumatici siano a posto? Tutti? Forse ti sei scordato della ruota di scorta, se la tua auto ne è dotata. Verifica che sia a posto, non presenti danni e, soprattutto, che la pressione corrisponda a quella indicata nel libretto di manutenzione dell'auto. In caso la tua auto non abbia ruota di scorta ma il kit di gonfiaggio, controlla che funzioni e che non sia scaduto. Inoltre assicurati di saperlo usare: non è facile farlo in una situazione di emergenza, magari al buio o sotto la pioggia. Già che ci siamo, assicurati di poterli raggiungere senza dover smontare tutta l'auto. Essendo spesso sotto al portabagagli, quando si parte per le vacanze finiscono sempre sommersi da borse e accessori. Tenete presente l'eventualità di doverli togliere in caso di foratura. Inoltre controlla di avere gli oggetti obbligatori da tenere in auto, ovvero triangolo, giubbotto catarifrangente e altro, che possono variare anche a seconda del Paese di destinazione.

Altri controlli

A questo punto sei pronto a partire, ma ti diamo un altro paio di consigli. Se hai uno o più bambini, ricordati che sotto i 12 anni o i 150 cm di altezza devono viaggiare su seggiolini omologati, e che è necessario l'uso di dispositivi antiabbandono. Inoltre controlla che i bagagli siano distribuiti in maniera omogenea. Se utilizzi un box sul tetto, non riempirlo con valige pesanti per tenere il baricentro dell'auto basso. Ora non ti resta che verificare di avere effettuato la revisione e di essere in regola con bollo e assicurazione.