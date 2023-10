Continua la crescita di Tesla ma non tutti sono contenti

Tesla è una delle case automobilistiche più famose al mondo per la produzione di automobili elettriche e ciò continua a premiarla. Infatti, è stato pubblicato il report relativo all'ultimo trimestre estivo e mostra che la casa americana ha prodotto 430.488 veicoli.

Sicuramente si tratta di numeri impressionanti, perché si parla di una media di quasi 5.000 veicoli prodotti in un giorno, ma va analizzato. Confrontandolo con il trimestre precedente, si nota un calo del 10% della produzione, che però è stato attribuito a dei rallentamenti programmati dovuti per aggiornare gli impianti per produrre le versioni rinnovate della Model 3 e della Model Y per il mercato cinese.

Tuttavia, consiste in ogni caso a un aumento del 25% della produzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segno che gli investimenti fatti negli anni stanno apportando i loro frutti. Questo lo si nota anche dal numero di auto consegnate: nel report si parla di 435.059 auto consegnate, numero che segue il trend della produzione, quindi implica una diminuzione rispetto al trimestre precedente del 6,6%, ma al tempo stesso un aumento del 26,5% rispetto allo scorso anno.