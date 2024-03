Continental sta progettando un inedito sistema di infotainment trasparente

I sistemi di infotainment sono uno degli argomenti più discussi nell'universo "auto". In tal senso, i produttori stanno progettando schermi sempre più generosi, specialmente se si tratta di modelli premium. Un esempio di tutto ciò è rappresentato dal lavoro che sta svolgendo Continental in collaborazione con Swarovski Mobility.

Le due aziende, infatti, stanno sviluppando il Crystal Center Display, che offrirà "livelli di luminosità senza precedenti" grazie alla tecnologia micro-LED. Entrando nei dettagli della notizia, la superficie cristallina è tridimensionale, con sfaccettature create tramite speciali tecniche di macinazione simili a quelle utilizzate per tagliare il vetro. Per quanto riguarda l'utilizzo di micro-LED, questi schermi differiscono da quelli LED in quanto i diodi emettono luce colorata direttamente per formare un'immagine. Inoltre, le immagini trasmesse sembrano quasi fluttuare e si presteranno ad una "profonda integrazione" con gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale.