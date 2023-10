Ricaricare senza cavo un iPhone 15 su una BMW o Toyota è un grosso rischio

Da tre settimane si rincorrono infatti notizie di come caricando i nuovi melafonini con il caricatore wireless montato sui veicoli BMW e sulle Toyota Supra (che è praticamente una BMW Z4 ) questi si surriscaldino e vadano in modalità di recupero. Al riavvio, gli utenti si trovano con telefoni le cui funzionalità NFC sono disabilitate.

Per il momento, si sa Apple ha riconosciuto il problema (almeno internamente) e inviato una nota interna ai fornitori di servizi autorizzati in cui si afferma che appunto la ricarica di un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max con un "piccolo numero" di caricabatterie wireless integrati in alcuni recenti modelli BMW e Toyota Supra potrebbe causare (almeno temporaneamente) il problema sopra descritto, senza però specificarne la causa.

Nella nota Apple indica che i tecnici possono tentare di riavviare il chip NFC in un iPhone interessato utilizzando uno strumento software parte di Apple Service Toolkit 2, ma se questo passaggio non dovesse risolvere il problema è consigliato avviare una riparazione hardware.

Al momento non è chiaro il numero di utenti coinvolti, ma ci sono una serie di lamentele sui vari forum che indicano come non ci sia soluzione - almeno software - al danno. Da parte sua, Apple sta però pianificando un aggiornamento che dovrebbe risolvere il problema, ma visto che non è incluso nell'ultimo iOS 17.1 bisognerà attendere probabilmente ancora qualche settimana.

Nel frattempo, la vostra migliore alternativa è, in caso possediate uno dei veicoli indicati, non caricare un iPhone 15 utilizzando il caricatore wireless ma utilizzare la soluzione via cavo.