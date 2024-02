Altro che Cybertruck: i nuovi concept della Fiat Panda sono veramente cyberpunk!

Oggi parte il Salone dell'Auto di Ginevra, dove probabilmente l'evento di spicco sarà la nuova Renault 5 elettrica, e non è un caso se proprio ieri Stellantis ha svelato i concept di una vettura simile, ovvero elettrica (ma non solo) e ispirata a un'icona del passato: la nuova Panda (a proposito di auto elettriche, sapete che differenza c'è tra presa Tipo 2, CHAdeMO e CCS?). La nuova auto, che debutterà l'11 luglio 2024 come parte del 125esimo anniversario del marchio, non sarà però solo una vettura ma una vera e propria famiglia, non dissimile da quanto Fiat ha fatto anni fa con la 500, ma se i concept presentati avranno anche solo una vaga somiglianza con la realtà, possiamo attenderci una vera e propria rivoluzione. La base sarà la stessa per tutte, probabilmente la piattaforma Smart Car utilizzata dalla C3 (ma potrebbe anche essere STLA small o altro), e sarà di dimensioni superiori alla Panda attuale, oltre ad avere un assetto più rialzato, da crossover. Per quanto riguarda le motorizzazioni, dovrebbe essere disponibile sia in motorizzazioni elettriche che ibride e solo a combustione per garantire l'accessibilità al più ampio numero possibile di utenti e soddisfare esigenze diverse in differenti mercati. Ma quali saranno queste versioni? Si parte dalla Fiat Panda (o Mega Panda), per arrivare alla Fiat pick-up, passando per la Fiat fastback, la Fiat Panda SUV (o Giga Panda) e infine la Fiat Panda Camper, definita dall'amministratore delegato Olivier Francois l'evoluzione definitiva della Panda originale. La Fiat Panda si differenzia notevolmente dal concept Centoventi da cui però deriva, con un assetto rialzato e una serie di spunti di design ispirati agli anni '80, tra cui una barra luminosa anteriore in stile pixel, grossi passaruota svasati e persino una nuova interpretazione del classico distintivo a doghe di Fiat.

Gli interni sono ispirati alla storica sede di Fiat, il Lingotto di Torino, per quanto riguarda la "leggerezza strutturale, l'ottimizzazione dello spazio e la luminosità" dell'edificio. In particolare, la famosa pista di prova sul tetto della fabbrica (la Pista 500) è richiamata nel design del volante ovale e del cruscotto, anche se la versione che arriverà sul mercato sarà probabilmente diversa.

Sempre all'interno ampio spazio alla sostenibilità, con materiali tra cui bambù e plastica riciclata per le principali strutture - caratteristiche che saranno comuni a tutti i prodotti Fiat nella nuova era, e Fiat accenna anche a una caratteristica unica che potrebbe apparire nella versione di produzione: un cavo di ricarica a carica automatica che si ritrae nella carrozzeria quando non è in uso. Non si hanno dati tecnici, ma la vettura dovrebbe essere lunga 4 metri come la nuova C3. Le linee audaci sono riprese in tutte le altre varianti, che verranno rilasciate a cadenza annuale. La concept Pick-Up, ad esempio, pensata per il mercato sudamericano prevede un nuovo modello che sostituirà lo Strada - il veicolo più venduto del Brasile.

Curiosamente, però, Fiat afferma di voler portare questa vettura anche in Europa, forse sull'onda dell'entusiasmo per il Cybertruck e anche se non sono stati condivisi dettagli ci aspettiamo una lunghezza sui 4,8 metri. Ma non è finita. Fiat ha presentato anche il concept Fastback, un crossover compatto "con un tocco sportivo" che mira a dimostrare che "Fiat può migliorare il suo impegno sostenibile senza rinunciare alle prestazioni". Il marchio osserva che sarebbe un successore delle linee di modelli Fastback e Tipo, ma a differenza di quelle auto, potrebbe arrivare anche in Europa.

C'è spazio anche un concept di SUV, presentato come "Giga-Panda" che dovrebbe quindi essere quello di dimensioni maggiori e che, secondo Fiat, sarebbe "un'altra conferma dell'enfasi speciale che il marchio sta ponendo sulle esigenze del trasporto familiare".

Infine, la serie di concept si conclude con la Panda Camper, "il veicolo multifunzione definitivo", pensato per la vita all'aria aperta e che mescola elementi da 4x4, MPV e furgone, e che come abbiamo anticipato rende omaggio alla "funzionalità della Panda degli anni '80, ricordando la versatilità di un'auto fatta per la città con la caratteristica di un SUV e l'anima di un compagno fidato".