Come verificare un mancato pagamento in autostrada

Andiamo a scoprire cosa fare a seconda dei motivi riguardanti il mancato pagamento , oltre a capire i tempi di notifica e cosa succede dopo 15 giorni , ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come si calcola e come si paga il pedaggio in autostrada .

Ma a volte può succedere di perdere lo scontrino, di entrare per sbaglio nella corsia del Telepass o comunque di non riuscire a pagare. Come verificare il mancato pagamento in autostrada in questi casi?

Se si viaggia in autostrada, bisogna pagare una tassa al gestore della tratta: il pedaggio. Il funzionamento è estremamente semplice, se l'importo è forfettario si paga un fisso, mentre se è proporzionale ai chilometri percorsi si ritira uno scontrino all'ingresso per poi consegnarlo al casello di arrivo e pagare il dovuto (procedura che avviene in automatico con il Telepass).

Tempi notifica per il mancato pagamento di un pedaggio autostradale

In caso di dimostrata volontà di non pagare il pedaggio si rischia una multa da 430 a 1.731 euro e, nel caso di ripetute violazioni, si è arrivati persino all'insolvenza fraudolenza , un reato da codice penale punito con una multa fino a 516 euro o fino a due anni di reclusione.

In questo caso inoltre i relativi atti potranno essere trasmessi alla Polizia Stradale che potrebbero contestare le sanzioni amministrative come previste dall'Art. 176 , comma 11 e 21, del Codice della Strada per l'accertata violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale. Tali sanzioni prevedono il pagamento di una somma da 87 a 344 euro, oltre alla decurtazione di 2 punti sulla patente di guida.

Sappiate che il mancato pagamento del pedaggio autostradale può essere pagato senza aggravio di spese entro 15 giorni dalla data di emissione della ricevuta. Se non si effettua il pagamento entro tale periodo, si riceverà per posta, all'indirizzo di residenza dell'intestatario dell'auto, una lettera di sollecito con le spese di accertamento.

Quello che bisogna fare è corrispondere l'importo indicato, ma con quali tempistiche per non incorrere in sanzioni, e quali sono i rischi che si corrono?

In questo caso in genere viene rilasciata al casello, sia automatico che con operatore, una ricevuta o scontrino che attesta l'accaduto, e dove potete trovare il numero del rapporto, i dati del veicolo, con indicati la targa e la classe, il casello di entrata (se disponibile), quanto dovuto e le modalità di pagamento.

Il mancato pagamento avviene infatti quando non viene corrisposto, anche solo in parte, il pedaggio dovuto ai sensi dell'Art. 176, comma 11 del Codice della Strada.

Può capitare a tutti di non pagare il pedaggio autostradale, per mancanza di contanti, la carta di credito non è accettata, oppure altri motivi.

Come verificare il mancato pagamento in autostrada

Tenete presente che se perdete il biglietto di ingresso , oppure non siete riusciti a ritirarlo (perché per esempio siete entrati da una corsia riservata al Telepass), il pedaggio verrà calcolato in base al percorso più lungo possibile.

Nessuna paura. Si potrà comunque passare e pagare il dovuto in un secondo momento, l'importante è non compiere mosse vietate come tornare indietro, quindi attendete al casello, dove vi verrà consegnato, dall'addetto o direttamente dalla cassa automatica, uno scontrino o ricevuta chiamato Rapporto di Mancato Pagamento . Conservatelo, perché qui sono indicati tutti gli estremi utili a identificare il veicolo, l'importo dovuto e come corrisponderlo.

Siamo arrivati al casello autostradale e ci accorgiamo per diversi motivi di non poter pagare il pedaggio? Magari non abbiamo i soldi in contanti, oppure il lettore non riesce a leggere la nostra carta: diverse cose possono accadere in viaggio, ed è facile farsi prendere dal panico.

In questo caso sulla ricevuta apparirà la scritta "Entrata Non Rilevata" o "Biglietto Smarrito", il che significa che il sistema non è riuscito a rilevare il vostro ingresso in autostrada.

In questo caso la legge prevede che il pedaggio venga calcolato dal casello più lontano, e starà a voi fornire prova del punto di entrata tramite una dichiarazione che verrà verificata con le telecamere ai caselli.

Adesso avete tutti gli strumenti in mano per verificare il mancato pagamento e corrispondere il dovuto. Per evitare di incorrere in sanzioni come quelle che abbiamo visto nel capitolo relativo alle tempistiche, avete a disposizione diversi strumenti. Online potete pagare per Autostrade per l'Italia, andando sul sito Web di EssediEsse Spa, la società delegata al recupero crediti, per poi accedere alla sezione Pagamento On line in homepage. Qui potete utilizzare carte di credito (Visa e Mastercard) e carte prepagate (Postepay) senza alcun costo aggiuntivo.

Qui dovrete inserire tutti i dati riportati sul rapporto di mancato pagamento, oppure quelli che la società alla quale si dovrà versare il pagamento avrà inviato all'indirizzo di residenza dell'automobilista.

In alternativa, sempre per pendenze con Autostrade per l'Italia, potete andare a un casello autostradale.

Altre soluzioni riguardano la possibilità di effettuare un bonifico bancario destinato alla società autostradale a cui non avete pagato il pedaggio. Tenete presente che questo sistema non è accettato dalla Tangenziale di Napoli. Trovate gli estremi sulla ricevuta, ma per Autostrade per l'Italia per esempio è:

Banca: INTESA SAN PAOLO S.P.A

Intestato a: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A

IBAN: IT39E0306902887100000002973

SWIFT: BCITITMM

Causale: targa del veicolo e numero mancato pagamento

In alternativa, potete andare in uno degli oltre 40.000 punti Mooney (Bar, Tabacchi, Edicole) diffusi su tutto il territorio nazionale, presentando lo scontrino ritirato al casello o la lettera di sollecito ricevuta per posta con il codice a barre Mooney, tenendo presente che devono essere trascorse almeno 24 ore dal transito. Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa (2 euro), fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento.

Anche se non siete clienti Telepass, potete pagare la ricevuta del mancato pagamento scaricando l'app Telepass su iOS o Android, apritela e selezionate la voce "Menu" in basso a destra. Poi scorrete verso il basso e toccate "Mancato Pagamento Pedaggio", successivamente inquadrate il codice a barre che trovate in fondo alla ricevuta e pagate tramite carta.

Se invece siete clienti, potete addebitare il pagamento direttamente sul conto Telepass. In questo caso potete anche rivolgervi al servizio clienti o saldare il dovuto in un Punto Blu (qui potete trovare la mappa) o in un Punto Telepass Self service, che potete trovare qui.

Se invece avete ricevuto una lettera di sollecito per un mancato pagamento che avete già saldato, controllate che il numero del mancato pagamento oggetto del sollecito corrisponda a quello riportato sulla ricevuta di pagamento in vostro possesso, e in caso affermativo dovete andare sul sito del gestore della tratta autostradale o contattarlo.

Per Autostrade per l'Italia, andate sul Form dedicato Assistenza mancato pagamento e selezionate Pagamento del pedaggio già effettuato.

In caso non avete la possibilità di recuperare la ricevuta di ingresso in autostrada, vi rimandiamo al capitolo dedicato.