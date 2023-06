L'informazione è particolarmente importante, perché in assenza di RCA si rischia una sanzione, il sequestro del veicolo e la decurtazione dei punti sulla patente. In questa guida cercheremo quindi come verificare la RCA online conoscendo la targa del veicolo, anche estera , oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su quali sono gli oggetti obbligatori da tenere in auto .

L'assicurazione auto (polizza responsabilità civile autoveicoli, RCA) è un obbligo previsto dal Codice della Strada , ma visto che dal 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno, qualcuno potrebbe chiedersi come verificare l'assicurazione auto online .

Indice

Perché verificare l'assicurazione auto

Perché mai bisognerebbe verificare l'assicurazione auto? Innanzi tutto, come abbiamo anticipato nell'introduzione, il Codice della Strada (art.

193) prevede l'obbligo di stipulare la RC Auto. In sua assenza, si rischia una sanzione tra 866 e 3.464 euro, il sequestro del veicolo e la decurtazione di 5 punti sulla patente. La sanzione è ridotta a un quarto se si provvede a mettersi in regola tra il 16esimo e il 30esimo giorno dopo la scadenza della polizza o entro 30 giorni dalla contestazione.

Per quanto riguarda il sequestro del veicolo, verrà mantenuto in custodia fino al pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi oltre alle spese di trasporto e custodia, e se questo non avverrà la vettura sarà confiscata.

Quindi l'assicurazione è obbligatoria, ma perché doverla verificare online? Ci sono un paio di motivi validi. Prima di tutto, visto che dal 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno sul parabrezza del veicolo, ci si potrebbe scordare quando è da rinnovare. Per questo motivo, è sempre comodo in caso di dubbio controllare la data di scadenza, oltre a verificare che sia tutto come dovrebbe dopo averla stipulata e proteggersi così da eventuali irregolarità.

A questo proposito, vi ricordiamo che, sebbene non sia più obbligatorio tenere il tagliando dell'assicurazione in formato fisico, sta a voi doverla mostrare alle autorità in caso di controllo. È vero che gli agenti sono dotati di sistemi connessi a Internet per fare le verifiche, ma è sempre buona norma tenere una copia stampata del tagliando in modo da evitare problemi (per esempio se dovessero esserci interruzioni di collegamento), o quantomeno una sua versione digitale sul telefono.

Un altro motivo per cui vorreste fare un verificare l'assicurazione auto online è nella malaugurata ipotesi di un incidente. Se infatti prima bastava dare un'occhiata al parabrezza, ora per controllare lo stato assicurativo di un veicolo, anche estero, è sufficiente la targa. In questo modo potrete verificare velocemente, da appositi siti o app, che l'altro veicolo coinvolto nell'incidente sia prima di tutto regolarmente assicurato, e poi annotarvi la compagnia assicurativa per velocizzare le pratiche.