In questa guida andremo a vedere come vedere la foto di una multa . Nello specifico, vedremo come richiedere la foto della multa alle autorità sia tramite internet che tramite mezzi più classici, come la raccomandata postale.

Abbiamo già parlato in maniera approfondita delle multe, e ora torniamo a farlo per analizzare un tema abbastanza importante. Parliamo infatti della possibilità di visualizzare una prova a sostegno della multa ricevuta. Spesso infatti è possibile richiedere una foto della propria auto mentre commetteva l'infrazione contestata.

Se anche voi avete un mezzo privato, come auto o moto, per spostarvi sulle strade allora conoscerete qual è l'aspetto al quale stare più attenti alla guida dopo la sicurezza. Parliamo ovviamente delle multe .

Quando richiedere la foto di una multa

Se anche voi passate del tempo in auto allora saprete bene che uno degli spauracchi amministrativi ai quali stare attenti sono le trasgressioni del Codice della Strada.

Queste, oltre a essere un pericolo per la sicurezza vostra e degli altri, possono portare a multe redatte dagli organi di polizia.

E proprio a proposito di multe ora vi parliamo della richiesta di prove a supporto di una multa ricevuta. Dopo aver visto come pagare una multa online, andiamo a vedere come richiedere la foto di una multa, ovvero come richiedere una prova della contravvenzione che vi viene contestata.

In questa prima parte della guida vediamo quando è il caso di richiedere la foto di una multa. Chiaramente non sempre ha senso richiedere la foto di una multa, anche perché a volte la prova della contravvenzione è il verbale redatto dagli operatori di polizia, senza la necessità di una prova fotografica.

Vi sono però alcuni casi in cui la multa che avete ricevuto deve essere accompagnata per legge da una prova fotografica. Proprio questo è il caso delle multe redatte tramite autovelox.

Ci riferiamo quindi alle multe prese per eccesso di velocità, quelle che appunto vengono comminate in seguito alla rilevazione della velocità su strada tramite autovelox.

Un altro caso in cui la multa deve essere accompagnata da una prova fotografica consiste in quella redatta per il passaggio non autorizzato in una zona stradale a traffico limitato. Sappiamo infatti che all'ingresso e all'uscita delle zone a traffico limitato, dette appunto ZTL, sono installati degli apparati che verificano per mezzo di foto e video l'autorizzazione dei veicoli che transitano in base al riconoscimento della targa.

Dunque, avrete capito che nel caso in cui aveste preso una multa per eccesso di velocità tramite autovelox oppure per il passaggio non autorizzato in una ZTL allora potrete richiedere la foto della multa. Questo ha senso soprattutto quando riteniate che possa esserci margine per un ricorso, oppure quando siete convinti di non aver commesso l'infrazione.

Andiamo a vedere come fare.