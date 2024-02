Scopriamo quindi come trovare il benzinaio più economico , sia online che da app, in modo da riuscire a risparmiare qualche euro in un periodo in cui i prezzi dei carburanti sono alle stelle.

Come trovare il benzinaio più economico online

Nel caso del cerchio, potete navigare sulla mappa e poi cliccare in una zona di vostro interesse, oppure digitate via e indirizzo nei campi appositi. Poi impostate un'area a partire da 0,5 km fino a 10 km (per impostazione predefinita è 5 km).

Lo strumento è molto semplice da usare, e vi consente di cercare gli impianti sia per nome che per bandiera, per visualizzare i benzinai in una determinata area.

Andiamo a vedere i migliori siti che vi permettono di accedere gratuitamente a queste importantissime informazioni, a partire dalla pagina Web del MiSE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per passare da navigatori come Google Maps e siti appositi come Prezzibenzina.

Per fortuna, online potete trovare una serie di strumenti che non solo vi permettono di sapere dove costa meno fare benzina, ma anche di individuare il distributore più vicino a voi presso il quale risparmiare qualcosa.

I prezzi dei carburanti sono in continua fluttuazione, ma mediamente negli anni c'è stato un aumento continuo e, in alcuni momenti, incontrollato.

Successivamente, indicate se volete ordinare le aree di servizio per prezzi più convenienti, pulizia e servizi igienici o Wonders, un progetto di Autostrade per l'Italia per valorizzare i luoghi più belli.

Anche il sito di Autostrade per l'Italia offre un pratico strumento per individuare i prezzi dei benzinai anche se ovviamente limitato alle autostrade.

A questo punto potete effettuare in alto una ricerca per posizione, inserendo una via, un CAP o una città, selezionare il tipo di carburante tra benzina, diesel, benzina SP., diesel SP. GPL e metano.

In caso vogliate comunque usarlo, cliccate su Registrati in alto a destra e compilate i dati richiesti, ovvero email, password e accettazione alla privacy policy, per poi cliccare su Registrati in basso.

Prezzibenzina è il sito della popolarissima app che mostra i prezzi dei carburanti anche grazie alle segnalazioni degli utenti. Purtroppo il sito non una grafica molto moderna e, per quanto chiaro, presenta delle limitazioni. Una su tutte è l'impossibilità di usarlo se non siete registrati (cosa che potete comunque fare gratuitamente), e in secondo luogo la stessa piattaforma vi consiglia di utilizzare l'app per Android o iOS.

Sulla mappa verranno indicati i distributori e sotto verranno elencati nell'ordine da voi impostato, differenziati per servito o self (verranno indicati tutti i carburanti disponibili).

Ora scegliete come ordinarli per tipo di carburante tra benzina, diesel metano, GPL e GNL, poi indicate se ordinare per livello di prezzo crescente o decrescente e cliccate su Cerca.

In caso preferiate creare un poligono, navigate sulla mappa come al solito, poi cliccate su Poligono e se fate un singolo clic creerete un punto sullo schermo. Aggiungete una serie di punti fino a disegnare un poligono e quando sarà chiuso la sua area sarà evidenziata in rosso.

Se invece volete disegnare un'area, spostatevi sulla mappa nella zona di vostro interesse, cliccate su Disegna e potrete disegnare un'area sulla mappa, che verrà colorata di rosso (per spostarvi sulla mappa, cliccate su Muovi la mappa e non disegnerete passando il mouse sulla mappa sotto).

Potete anche includere altre opzioni, come ricarica auto elettriche, Wi-Fi o altro, mentre se non volete indicare un percorso sotto potete fare una ricerca per tratta autostradale (in basso a sinistra) o per nome dell'Area di servizio (in basso a destra).

Una volta inseriti i dati desiderati, cliccate su Cerca e vi verranno indicate le aree di servizio in un elenco ordinato a seconda del chilometro dove trovare l'Area, con i prezzi dei carburanti. Se volete vedere la mappa, cliccate su Vedi il risultato su Mappa.

Attenzione, purtroppo il servizio funziona solo sulle tratte gestite da Autostrade per l'Italia, e in caso di altre tratte sul percorso non vi verranno mostrati i prezzi.

BenzinaItalia

Un altro sito molto popolare per individuare i benzinai più economici nei dintorni è BenzinaItalia, che non funziona in maniera molto diversa da Prezzi Benzina, anche se forse un pochino meno pratico.

Il lato positivo è però che non avete bisogno di registrarvi.

Il sito ha una grafica molto basica, ma è molto chiaro, e indica la data di aggiornamento del prezzo per il singolo distributore. Per usarlo, andate a questo indirizzo, dove troverete una mappa sulla destra, centrata sulla vostra posizione, e sotto i distributori di benzina vicino a voi.

Effettuate una ricerca sulla mappa, poi sotto scegliete il carburante, scegliete l'area di ricerca e l'ordinamento (prezzo o distanza), poi cliccate su Vai e vi verranno indicati i prezzi dei distributori nell'ordine da voi stabilito.

Per impostazione predefinita, il sistema mostrerà i prezzi intorno alla vostra posizione, se avete dato il consenso al browser di accedervi. Noi abbiamo avuto qualche problema a cercare una posizione sulla mappa, sia per località che per CAP, quindi non sappiamo se sia un bug o altro.

ViaMichelin

ViaMichelin è un navigatore molto potente, in grado di indicarvi i costi di un tragitto, le vostre emissioni di CO2 e anche i prezzi dei carburanti nei distributori vicino a voi.

Per usarlo, non dovete fare altro che andare a questo indirizzo e il sistema centrerà la mappa intorno alla vostra posizione, oppure potete indicare un percorso o cliccare su Mappe in alto a sinistra e selezionare una posizione. In alto, sopra la mappa, cliccate su Stazioni di servizio e vi verranno mostrate le stazioni di servizio, sulla mappa stessa e in un elenco a sinistra, con la data di aggiornamento.