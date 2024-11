Come sarà la targa per i monopattini elettrici

Gli ultimi giorni sono stati molto particolari per coloro che hanno scelto i monopattini elettrici per spostarsi all'interno dei centri urbani. Con il nuovo Codice della Strada sono arrivate diverse novità, tra le quali nuove norme per i monopattini. Nelle ultime ore è emersa la prima foto che ci mostra come sarà la targa per i monopattini. I monopattini sono stati tra i mezzi maggiormente coinvolti nella nuove norme introdotte dal nuovo Codice della Strada. Andiamo quindi a vedere come dovrebbe essere la targa che tutti i monopattini dovrebbero installare.

Questa è la targa che tutti i monopattini avranno

Se siete curiosi di conoscere tutte le novità introdotte con il nuovo Codice della Strada, allora vi suggeriamo di leggere il nostro approfondimento in merito. Sappiamo che alcune di esse riguardano da vicino i monopattini elettrici. Tra le nuove norme introdotte per circolare in monopattino troviamo l'obbligo di targa. Si tratta probabilmente della novità più importante in parallelo all'obbligo di assicurazione. Andiamo quindi a vedere cosa ci dice testualmente la nuova legge: "tutti i monopattini dovranno avere un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato". Secondo la nuova norma, tale contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben visibile. Insomma, parliamo dell'introduzione della targa obbligatoria per i monopattini.

L'immagine qui sopra ci mostra per la prima volta come dovrebbe essere questa nuova targa. Si tratta di una piccola base sulla quale sono stampati tre numeri e tre cifre, disposti su due righe. Lo sfondo dovrebbe essere giallo. La foto proviene dallo stabilimento di Foggia del Poligrafico dello Stato. Al momento non sono ancora in circolazione tali targhe, visto che si attende un decreto attuativo da parte del Governo per rendere commercializzabili e standardizzabili le targhe per i monopattini, il quale dovrebbe poi stabilire come generare tali targhe, dove comprarle e quanto costeranno. Al momento dunque risulta sostanzialmente impossibile acquistare la targa per il proprio monopattino, ma grazie all'immagine appena trapelata abbiamo un'idea di come sarà, e magari iniziare a pensare a come fissarla sul proprio mezzo.

