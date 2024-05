Da tempo Smart è un marchio concentrato sulla mobilità elettrica: la gamma della Casa tedesca è attualmente composta da due SUV (la #1 e la #3) e si allargherà nei prossimi anni con altri modelli a emissioni zero.

Di seguito troverete una guida completa su come si ricarica una Smart. Tutte le soluzioni per il "pieno" di energia del brand teutonico.

Smart: i tempi di ricarica

Con la ricarica veloce in corrente continua bastano meno di 30 minuti per portare la batteria della Smart #1 dal 10 all'80%. Ci vogliono invece circa 3 ore con il "rifornimento" in corrente alternata.

La app Hello Smart

La app Hello smart fornisce informazioni dettagliate sull'auto in tempo reale relative all'autonomia, allo stato della batteria, alla posizione e alla pressione degli pneumatici.

Consente di pre-condizionare l'auto affinché sia il più accogliente possibile prima di salirci (regola la temperatura interna e il riscaldamento dei sedili da remoto) e pernette di controllare anche la carica residua, l'apertura delle porte e delle prese d'aria dei finestrini, la temperatura interna, il livello di PM 2,5 e la qualità dell'aria.

Si può inoltre avviare o interrompere il processo di ricarica da remoto (solo per la ricarica in corrente alternata) e creare una chiave digitale condivisibile con un massimo di cinque persone.

Come si ricarica una Smart: la ricarica domestica

La modalità smart charge@home per la ricarica domestica è la più economica: attraverso una wallbox di ABB E-Mobility con potenza fino a 22 kW è possibile personalizzare il profilo per ottimizzare ogni sessione. L'autenticazione automatica della vettura impedisce inoltre ai veicoli elettrici non autorizzati di utilizzare la wallbox.

Come si ricarica una Smart: la ricarica su strada

La rete smart charge@street è composta da oltre 360.000 punti di ricarica in tutta Europa: per la precisione oltre 317.000 punti in corrente alternata e oltre 30.000 stazioni di ricarica veloce in corrente continua. Un numero destinato ad aumentare nei prossimi anni.