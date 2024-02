Perché le gomme dell'auto sono il punto di contatto tra veicolo e suolo, e per questo rappresentano una delle componenti più importanti per garantire la sicurezza in strada. Andiamo a scoprire come sceglierle, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come scegliere le catene da neve .

Vediamo quindi come scegliere le gomme dell'auto , che siano estive, invernali o 4 stagioni , oltre a vedere quali sono le sottomarche migliori e come acquistare gli pneumatici online.

Acquistare le gomme dell'auto non è una cosa da poco: non solo ci sono numerose marche, modelli e misure, ma anche tipologie differenti con altrettante destinazioni d'uso. Senza considerare il fatto che acquistare pneumatici non corretti è illegale e, oltre che pericoloso, può metterci a rischio di una multa.

Che differenza c'è tra pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni

Se invece abitate in clima caldi, la scelta non si pone nemmeno, e potrete tranquillamente optare per gli pneumatici estivi .

Come abbiamo anticipato nel precedente capitolo, se non fate molti chilometri l'anno e abitate in una zona con clima mite e nevicate sporadiche, forse la scelta migliore sono gli pneumatici 4 stagioni.

Questi pneumatici raggiungono le migliori prestazioni sotto i 7° e non dovrebbero essere usati sopra i 15°, in quanto la loro elasticità con il caldo aumenta, con una maggiore usura e peggiori prestazioni, soprattutto in frenata.

Se infatti le gomme estive sono dotate di una mescola più rigida e un minor contenuto di polimeri siliconici per resistere alle alte temperature che l'asfalto può raggiungere d'estate in alcuni luoghi, le gomme invernali sono create con una mescola più morbida per garantire una maggiore aderenza con il freddo.

Come abbiamo visto, ci sono tre tipologie di pneumatici: estivi, invernali e 4 stagioni (all-season), che differiscono per le caratteristiche di tenuta e frenata in base a temperatura e clima.

Come scegliere le gomme dell'auto

Per legge, questo spessore non può essere inferiore a 1,6 millimetri , ma non è consigliato arrivare a questo limite e cambiare gli pneumatici prima (soprattutto nel caso di pneumatici invernali).

Se infatti in uno pneumatico nuovo il battistrada (l'elemento a contatto con l'asfalto che assicura la trazione) ha uno spessore di 7-8 millimetri , con il tempo si riduce, il che comporta una ridotta capacità di far fluire l'acqua da sotto la gomma in caso di pioggia.

Gli pneumatici, spesso snobbati rispetto alle altre caratteristiche di un veicolo, sono invece una componente importantissima in quanto garantiscono la nostra sicurezza anche in condizioni difficili come sul bagnato.

Ma lo spessore del battistrada non è l'unico elemento da considerare in una gomma. Dovete anche controllare che la struttura sia in piena efficienza: al primo accenno di bolle, tagli o screpolature, come avviene se esposti a temperature molto elevate come sotto al sole, è meglio farli controllare o al limite cambiare.

A questo punto però si pone il problema di quali gomme scegliere. Ovviamente un fuoristrada avrà necessità diverse di una utilitaria, e la scelta degli pneumatici dipende in gran parte dal vostro utilizzo.

Alcune gomme infatti consentono di risparmiare carburante, mentre altre garantiscono maggiori prestazioni. Ci sono infatti principalmente tre tipologie di battistrada: quelli simmetrici, gli asimmetrici e i direzionali.

I battistrada simmetrici presentano, come suggerisce il nome, lo stesso disegno ai due lati, e vengono utilizzati sulle auto meno performanti.

Quelli asimmetrici presentano invece un disegno diverso tra parte esterna e interna, in quanto la prima è meno intagliata per garantire una risposta più rapida in curva e migliori prestazioni sull'asciutto, mentre la seconda garantisce la tenuta anche sul bagnato.

Se invece possedete un'auto sportiva ad alte prestazioni, potete optare per i battistrada direzionali, che sono caratterizzati da un disegno "a freccia" convergente verso il centro.

Un altro aspetto da considerare sono gli pneumatici in grado di contrastare forature, definiti "run-flat" perché si possono utilizzare anche dopo una foratura (per una certa tratta e a una certa velocità).

Queste gomme, che possono essere dotate o di un cerchio di appoggio interno o di un rinforzo sulla spalla (la parte laterale), permettono di guidare per più di 80 chilometri fino a 80 km/h, ma non sono per tutte le auto, perché necessitano di un sensore apposito che avverte il conducente in caso di foratura.

Come vedremo in seguito, poi, gli pneumatici sono progettati con un determinato indice di velocità, un codice alfabetico che corrisponde alla velocità massima alla quale possono arrivare, che parte da A1 (5 km/h) e arriva a Y (300 km/h), e un indice di carico. Tenete sempre presente che non potete montare una gomma con indici di velocità e di carico inferiori rispetto alle specifiche, mentre potete utilizzare pneumatici con indici superiori.

Ma le grandi categorie di pneumatici si differenziano in base alla capacità o meno di garantire trazione e direzionalità anche su neve o ghiaccio. Abitate in una zona dove nevica spesso? Allora forse è meglio optare per pneumatici invernali da utilizzare nei mesi più freddi e pneumatici estivi da usare nei mesi caldi.

Oppure potete optare per una soluzione che vada bene in ogni contesto: le gomme infatti si dividono in estive, invernali e quattro stagioni, o all-season.

Com'è facilmente intuibile, le prime si utilizzano d'estate mentre le seconde d'inverno, e anzi in alcune strade, tra il 15 novembre e il 15 aprile, è obbligatorio montarle in caso non si abbiano a bordo catene o calze da neve.

In alternativa, ci sono le quattro stagioni, che vanno bene per ogni situazione, con certe limitazioni. Andiamo a scoprire come scegliere ogni tipo.