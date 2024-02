Perché se le catene sono un accessorio indispensabile, le differenze di prezzo tra le varie tipologie sono notevolissime, così come può cambiare la difficoltà nel montarle. Prima di affrontare questo argomento, però, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su cosa sono e come funzionano le calze da neve , un'alternativa alle catene estremamente valida e, in qualche caso, anche obbligata.

Ma la scelta del prodotto corretto non è affatto semplice: vediamo come scegliere le catene da neve e orientarci tra i vari tipi e modelli a disposizione, oltre a come capire quali sono le catene omologate e qual sia la misura giusta per noi.

Avete deciso di fare a meno degli pneumatici invernali o avete appena cambiato auto e avete bisogno di prendere le catene da neve ? Come saprete, infatti, per poter circolare su alcune strade tra il 15 novembre e il 15 aprile è obbligatorio montare le gomme invernali o comunque tenere a bordo catene o calze da neve.

Indice

Quali sono i tipi di catene da neve

Il fissaggio delle catene a ragno avviene infatti sul cerchio, e sono adatte a chi vive in luoghi dove nevica spesso. Non solo per il tipo di dispositivo, ma anche per il costo, che parte da un minimo di 150 euro e arriva anche a oltre 500 euro .

In alternativa, ci sono le catene a ragno , dispositivi in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di pneumatico e di offrire prestazioni ottimali su qualunque tipo di fondo e molto comode da montare.

Per quanto riguarda il tipo, la differenziazione è data dalla struttura, ovvero dalla geometria della catena. Le catena a scala sono le più semplici, in quanto presentano maglie disposte in parallelo in senso perpendicolare alla marcia. Sono anche le più economiche, ma ormai sono piuttosto difficili da trovare perché meno efficaci e più difficili da montare delle altre tipologie di catene perché richiedono di spostare l'automobile e muoverla al di sopra.

Anche la lunghezza del tratto incide sulla scelta: se si utilizzano le catene per brevi tratti si può optare per quelle più sottili, magari sugli 8-9 mm , mentre chi le utilizza per tragitti più lunghi è meglio che si orienti su dispositivi più spessi, sui 10-12 mm .

Una maglia più fitta è più resistente, mentre una maglia larga offre maggiori prestazioni (grip) sulla neve, al costo di una maggiore fragilità (e in fatti deve essere immediatamente smontata se si arriva sull'asfalto). In genere le catene molto sottili (7 mm, il minimo) sono consigliate a chi non guida strade molto innevate o usa auto pesanti, mentre le catene più spesse (fino a 16 mm) sono consigliate a chi deve percorrere strade di montagna e utilizza auto pesanti come i SUV.

Ci sono diversi tipi di catene da neve, e la scelta dipende dall'utilizzo che se ne fa. Le varie tipologie differiscono per struttura e grandezza della maglia, oltre che per facilità di montaggio.

Come scegliere le catene da neve

Le catene da neve sono un'ottima alternativa agli pneumatici invernali. Certo, questi ultimi sono la soluzione migliore in quanto le catene offrono prestazioni inferiori, non bisogna viaggiare a più di 50 km/h e devono essere smontate non appena la strada non è più coperta da neve o ghiaccio, ma per chi non vive in luoghi dove nevica spesso rappresentano la soluzione ideale per viaggiare in sicurezza senza spendere un patrimonio.

Per legge, infatti, su certe strade è obbligatorio, dal 15 novembre al 15 aprile, avere di questo dispositivo a bordo in caso non si usino gli pneumatici invernali, ma c'è un problema: come si scelgono le catene da neve?

Ci sono infatti diversi modelli, con prezzi differenti e prestazioni anche molto diverse, quindi è fondamentale sapere quali siano le proprie necessità e comprendere le alternative sul mercato per compiere una scelta consapevole.