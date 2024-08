Bici elettriche: cosa devi sapere per scegliere il modello adatto alle tue esigenze

Scopriamo quindi quali sono le caratteristiche a cui devi prestare attenzione, perché se le categorie delle bici elettriche sono le stesse di quelle "normali", in realtà la questione diventa più complessa quando si prendono in considerazione altri aspetti che potrebbero disorientare i meno esperti. E, visto che sul mercato c'è una notevole variabilità in termini di prezzo , è bene fare una scelta consapevole.

Indice

Cosa bisogna sapere prima di acquistare una bici elettrica

Una bici elettrica è, come si può ben immaginare, una bicicletta dotata di motore elettrico, alimentato da batteria, che consente di far girare la ruota.

Attenzione, però, perché il Codice della Strada è molto preciso in questo senso, e determina chiaramente cosa intendiamo per bicicletta elettrica.

Nell'Articolo 50 del Codice della Strada viene stabilita una chiara differenza tra biciclette, biciclette a pedalata assistita e biciclette elettriche (anche chiamate eBike).

Se le biciclette sono definite velocipedi a due o più ruote funzionanti esclusivamente a propulsione muscolare, le biciclette a pedalata assistita sono invece velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 250 W (500 W se adibiti al trasporto di merci).

Non solo, ma il motore elettrico deve smettere di funzionare quando si raggiungono i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. Queste biciclette possono essere alimentate solo a motore elettrico tramite pulsante apposito e con i pedali fermi, ma a patto che non si superino i 6 km/h.

Le biciclette elettriche propriamente dette sono invece regolamentate diversamente, in quanto possono superare i 250 W di potenza e arrivare a 45 km/h (con potenze fino a 1000 W e velocità massima di 25 km/h per la categoria L1eA e con potenza fino a 4000 W e velocità massima di 45 km/h per la categoria L1eB).

In questo caso, però, sono classificate come ciclomotori e devono avere assicurazione e targa, mentre il guidatore deve essere dotato di casco e patentino, oltre a dover soddisfare altri requisiti.

In realtà la distinzione tra biciclette elettriche e biciclette a pedalata assistita è più burocratica che altro, in quanto molti modelli sono bloccati per poter circolare sulle strade italiane, e possono essere sbloccati facilmente per chi vuole provare la piena potenza del motore, ma solo in strade private e in condizioni controllate.

Per i fini di questo articolo, e perché ormai entrato nel gergo comune chiamarle così, in questa guida ci riferiremo a "biciclette elettriche" intendendo generalmente quelle a pedalata assistita, che poi sono quelle che interessano al grande pubblico.

In genere le bici elettriche (a pedalata assistita) sono dotate di modalità che consentono di dosare la potenza del motore a diversi livelli, a volte anche con la possibilità di intervento automatico a seconda delle condizioni, che consentono di ottenere migliori prestazioni, al costo di una minore autonomia o viceversa.

Le biciclette elettriche sono dotate in genere di due sensori: un sensore di movimento in grado di azionare il motore quando si pedala, più economico, o un sensore di sforzo in grado di modulare la potenza del motore a seconda della pedalata, e di un sensore sul freno, che interrompe l'apporto del motore quando si frena.

Ovviamente, essendo dotate di motore elettrico, le bici elettriche hanno una batteria, quasi sempre rimovibile per poterla ricaricare comodamente a casa, e a volte anche integrata nel telaio della bicicletta nei modelli più cari per una migliore estetica.

A seconda del costo della bicicletta, la batteria può avere una diversa capacità, espressa in Wh o Ah (wattora o ampere-ora), e garantire una certa autonomia, espressa in km.

Per dare qualche numero, le batterie possono andare da 250 Wh e arrivare a oltre 1000 Wh, per autonomie che vanno da 25-30 km per i modelli più economici a ben oltre 100 km, che garantiscono gite anche impegnative. Ti ricordiamo che puoi convertire facilmente Wh e Ah con la formula Carica (Ah) = Energia (Wh) / Tensione (V).

Bisogna considerare che a causa del motore e della batteria, le biciclette elettriche sono molto più pesanti delle controparti non elettriche, e per questo in genere sono dotate di freni a disco per una frenata efficace in tutte le condizioni.

Inoltre le bici elettriche presentano dei comandi sul manubrio, spesso associati a uno schermo digitale, che consentono di selezionare le modalità di funzionamento e indicano lo stato di carica della batteria, oltre ad altre funzioni più o meno avanzate a seconda dei modelli, come un'app per smartphone complementare per una gestione integrata ancora più smart.