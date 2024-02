Questi dispositivi di rilevamento della velocità non sono infatti sempre attivi, oltre al fatto che non è sempre chiarissimo da che punto rischiamo di essere fotografati. Andiamo a scoprire come verificare se siamo stati colti in fallo e se rischiamo una multa da autovelox, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come vedere le foto di una multa .

Indice

Come sapere se ho preso una multa da un autovelox

Se vi state chiedendo come sapere se avete preso una multa da un autovelox, è probabilmente perché avete superato, anche inavvertitamente, il limite di velocità per poi accorgervi di essere passati davanti a un rilevatore di velocità fisso o a una pattuglia dotata di dispositivo mobile.

In alcuni casi la risposta arriva immediatamente, in quanto veniamo fermati dagli agenti magari posti a valle dello strumento o direttamente da quelli a bordo strada che hanno misurato la nostra velocità molto prima (gli autovelox più moderni possono determinare la violazione anche da 1 km), ma se questa operazione non può essere effettuata in sicurezza o gli agenti sono impegnati in altri controlli, non hanno l'obbligo di contestare immediatamente l'infrazione al Codice della Strada.

Senza parlare degli autovelox fissi, molti dei quali non sono sempre attivi ma spesso vengono lasciati come deterrente. In questi casi l'unico modo per sapere se ci sia dentro il dispositivo è fermarsi e guardare dentro, operazione piuttosto complicata da fare, o, nel caso di apparecchi più antiquati e di notte, accorgersi dello scatto del flash (l'autovelox infatti scatta la foto del nostro veicolo in caso di superamento dei limiti di velocità, ma i dispositivi più moderni usano gli infrarossi con poca luce, quindi non abbiamo modo di sapere se la foto sia stata scattata o meno).

In tutti gli altri casi è virtualmente impossibile sapere se l'autovelox è attivo, e la legge vieta l'utilizzo di apparecchi che rilevano se un autovelox sia attivo o meno, in quanto potrebbero interferire con il funzionamento degli autovelox. In caso di controllo, se si viene trovati in possesso di questi strumenti si rischia una multa di 782 euro e anche una denuncia.

Cosa fare quindi? Il modo migliore è attendere l'arrivo della multa, che deve essere notificata entro 90 giorni dall'infrazione, pena l'annullamento in caso di ricorso. Attenzione, perché fa fede la data di invio della notifica, non quello di ricezione, quindi potreste riceverla anche qualche giorno dopo.

Attenzione, perché se state guidando un'auto a noleggio la notifica non arriverà a voi, ma alla società proprietaria del veicolo, e sarà la stessa a notificarla al guidatore, motivo per cui potrebbe volerci più tempo (pur rispettando i tempi di notifica previsti dalla legge). Per i dettagli relativi a questa situazione, vi rimandiamo al capitolo dedicato.

Se vi state chiedendo se potete andare direttamente all'ente certificatore del Comune dove pensate di aver rischiato una multa, per esempio alla Polizia Municipale o alla Polizia Stradale, sappiate che una vostra eventuale richiesta non verrà accolta.

Innanzitutto perché gli agenti non sono obbligati a darvi nessuna risposta a proposito, e in secondo luogo perché anche se il dispositivo che ha rilevato l'infrazione ha inviato in automatico i dati relativi alla Polizia, il procedimento non sarà considerato completato fintanto che il verbale non sarà compilato e inviato a voi.

Al limite, questo tipo di azione potrebbe persino peggiorare la situazione, in quanto alcuni procedimenti vengono scartati a causa dell'elevato numero di sanzioni che non verrebbero notificate in tempo, e una vostra richiesta potrebbe rischiare di porre un'attenzione non desiderata su di voi.

Detto questo, è possibile sapere se ci sia una multa a nostro carico già notificata, ma di cui magari possiamo non essere a conoscenza, perché per esempio è stata ritirata da un'altra persona, o di cui abbiamo perso il verbale. Andiamo a scoprire come verificare l'esistenza di una multa in questi casi.