Come ricaricare un'auto elettrica gratis alle colonnine

Esatto, avete capito bene. Vediamo quindi come ricaricare l'auto elettrica gratis grazie alle colonnine offerte delle varie catene di supermercati o negozi, da iniziative di vario genere. In questo approfondimento vi mostreremo quali sono e le app che vi indicano dove trovarle, ma non prima di ricordarvi c ome funzionano le colonnine per ricaricare le auto elettriche.

C'è poco da fare: come la benzina, l'elettricità ha un costo, e se acquistate un'auto elettrica dovrete pagare per ricaricarla, sia da casa che da colonnina pubblica. Ma c'è un'alternativa, magari vicino a voi. Sul territorio ci sono infatti una serie di soluzioni che ci consentono di farlo gratuitamente.

Indice

Ricarica gratis: le potenze

Ora che possedete un'auto elettrica, è necessario acquisire una certa conoscenza della fisica e dei concetti base che la alimentano.

Innanzi tutto, la ricarica non avviene sempre allo stesso modo, c'è quella a corrente continua e quella a corrente alternata (ecco le differenze). Questi termini indicano la velocità a cui verranno ricaricate le vetture, con differenze molto marcate.

La ricarica in corrente alternata è quella più lenta, e avviene a potenze di 7, 11 o 22 kW. Oltre, si passa alle ricariche veloci, che vanno da 22 a 50 kW, e quelle ultra veloci in corrente alternata, che arrivano anche a 350 kW. Ogni colonnina offre un certo tipo di potenza, il che equivale a un tempo di ricarica.

Per calcolare il tempo di ricarica si utilizza una formula molto semplice:

Capacità massima della batteria / (Potenza erogata dalla colonnina x fattore di potenza)

Il fattore di potenza è un valore che indica la normale dispersione di energia che si verifica durante la ricarica ed è pari a 0,8 per la ricarica a corrente alternata e a 0,9 per quella a corrente continua.

Quindi per esempio se avete una Tesla Model 3 Long Range con batteria da 78,1 kWh, ricaricare da 0 a 100% con una colonnina a 7,4 kW impiegherà più di 13 ore, che diventano poco più di mezz'ora con un Supercharger da 250 kW.

Ora ci sono alcune considerazioni da fare. Prima di tutto, non si carica mai da 0 a 100%, se non altro per preservare la vita delle batterie, inoltre sia in corrente alternata che in continua non è detto che la vostra auto possa accettare la potenza in arrivo.

Questo dipende dalla vostra auto e dagli optional che avete acquistato, ma per accettare la corrente alternata i veicoli devono usare un caricatore di bordo, che la converte in continua per la batteria. Questo è da 7,4 kW per i modelli più economici, ma anche quelli più costosi potrebbero offrire a pagamento il caricatore da 22 kW. Quindi se attaccate un'auto con caricatore da 7,4 kW a una colonnina da 22 kW, sempre a 7,4 kW ricaricherete.

Lo stesso discorso vale per la corrente continua, ma su un'altra scala (in quanto è la colonnina a convertire la corrente e la fornisce direttamente all'auto come le "piace"). Per esempio, la Tesla Model 3 con batteria da 50 kW supporta fino a 170 kW, mentre la Long Range arriva a 250 kW e la Performance a 210 kW, con le relative ripercussioni sui calcoli dei tempi di ricarica.

Infine, la ricarica non è costante nel tempo, ma rallenta al raggiungimento della carica massima, quindi questi numeri devono essere presi come indicativi.

Chiuso il discorso ricariche, c'è poi quello riguardante le prese. In Europa, lo standard per la ricarica a corrente alternata è la presa di Tipo 2, mentre per la corrente continua ha preso piede la presa CCS, anche se potreste trovare alcuni modelli (come Nissan Leaf), che ricaricano tramite presa CHAdeMO (volete sapere cosa significhi tutto questo? Ecco il nostro approfondimento).

In ogni caso non preoccupatevi, perché quando effettuate una ricarica gratis troverete praticamente sempre colonnine in corrente alternata, che ovviamente costa di meno (e difficilmente potrete lasciarle collegate per più di un certo periodo di tempo).

Insomma, si carica gratis e lentamente, giusto il tempo di una spesa e recuperare qualche elettrone, non certo per una ricarica completa.