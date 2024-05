Come si ricarica Lynk & Co

Vediamo quindi quali sono e come ricaricarla, alle colonnine o a casa , in modo da poterla utilizzare al massimo delle sue potenzialità.

Ecco quindi che potrebbero chiedersi come ricaricare Lynk & Co . La domanda potrebbe sembrare banale, ma la vettura del marchio, la Lynk & Co 01 , è u n'ibrida plug-in con determinate caratteristiche.

Si tratta di una ventata d'aria fresca in un settore auto che sta facendo i conti con la transizione elettrica , ma c'è un problema. Alcuni utenti potrebbero prendere a noleggio la vettura dai proprietari o dagli intestatari del veicolo , e non essere proprio esperti delle sue caratteristiche.

Lynk & Co ha lanciato un nuovo modello di business per la vendita di auto. Non solo acquisto tradizionale o noleggio a lungo termine, ma anche abbonamento, come si farebbe con una piattaforma di streaming, e car sharing.

Indice

Cos'è Lynk & Co

Tutto il resto, come CarPlay o Android Auto , tettuccio apribile e altro, è incluso nel prezzo. Vediamo le sue caratteristiche, anche del powertrain e delle possibilità di ricarica. E perché alcuni utenti potrebbero chiedersi proprio come ricaricarla .

C'è un altro aspetto da considerare. Mentre in Cina, dove il servizio è attivo dal 2017, è possibile scegliere tra 8 vetture diverse , in Italia (dove è arrivata nel 2021) c'è solo un'auto in catalogo, la Lynk & Co 01 .

La prima è di usare la vettura in abbonamento a 600 euro al mese tutto incluso, come si potrebbe fare con Netflix. Non solo, ma si può anche noleggiare per brevi periodi (da 1 ora a 28 giorni) direttamente dai proprietari / intestatari attraverso il servizio di Car sharing.

Prima di tutto, hanno eliminato le classiche concessionarie e sono passati alla vendita diretta da sito. In secondo luogo, oltre al normale acquisto (anche con finanziamento) e al noleggio a lungo termine , Lynk & Co offre altre possibilità.

Lynk & Co 01: le caratteristiche

Ma torniamo alle caratteristiche del powertrain. Il motore elettrico serve anche per guidare senza produrre emissioni, mentre con la batteria scarica si comporta come una full-hybrid , con il motore che interviene nelle partenze e durante il veleggiamento.

Lynk & Co dichiara che i consumi sono di 1 litro di benzina per 100 km , l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,0 secondi e le emissioni di CO2 sono di 24 g/km. Per quanto riguarda i consumi complessivi, la vettura offre un'autonomia tra i 500 e i 600 km grazie al serbatoio da 42 litri.

Per aumentare la sua efficienza, la 01 è anche dotata di ricarica rigenerativa, così la batteria si ricarica durante la frenata o in discesa.

La vettura è quindi dotata di due motori. Uno, endotermico, è un tre cilindri turbo a benzina da 1,5 litri accoppiato a un cambio automatico a 7 rapporti. Per quanto riguarda il motore elettrico, parliamo di un'unità da 82 CV per 261 CV totali con una coppia da 425 Nm.

Come si ricarica Lynk & Co

Nel capitolo precedente abbiamo visto come Lynk & Co 01 sia una vettura ibrida plug-in dotata di una batteria da 14,1 kWh e caricatore interno da 6,6 kW.

Purtroppo la ricarica può essere effettuata solo tramite il caricatore di bordo, quindi a corrente alternata, e non tramite corrente continua. Le auto elettriche o ibride plug-in sono infatti dotate di un caricatore di bordo che converte la corrente alternata, che proviene dalla rete, in corrente continua.

Per caricare un'auto in corrente alternata si usa quindi la porta Tipo 2 della vettura, posta dietro la ruota anteriore sinistra.

Vediamo quindi come ricaricare la vostra Lynk & Co 01. Potete farlo da casa, tramite una Schuko o un wallbox, o tramite una colonnina di tipo AC (corrente alternata), ma non di tipo CC, quindi a corrente continua.

Per prima cosa, parcheggiate e spegnete il motore. Adesso aprite il portellone, sollevate il fondo del vano portabagagli ed estraete il cavo di carica.

Se caricate l'auto con la presa a muro standard (200-240 V) dovete usare il cavo con l'unità di controllo cilindrica nera. La dimensione corretta del fusibile della presa a muro è indicata sull'etichetta applicata sull'unità di controllo del cavo di carica.

Se si hanno contemporaneamente altri carichi sullo stesso fusibile, il fusibile deve avere un amperaggio maggiore, altrimenti potrebbe saltare. Non utilizzate prolunghe o adattatori, e la temperatura deve essere compresa tra -40 °C e +80 °C.

In caso di ricarica tramite wallbox o stazione di ricarica AC dovete usare l'altro cavo, che ha una spina di tipo 2.

Ora aprite il portello di carica. Potete farlo manualmente (l'auto non deve essere chiusa a chiave) premendo delicatamente sul bordo posteriore del portello di carica per farlo oscillare in avanti.

In alternativa, dall'interno dell'auto, potete tenere premuto il pulsante Fuel battery hatch sul cruscotto o premere quattro volte il pulsante Liftgate che mostra l'auto sulla chiave (in teoria dovrebbe essere due volte, ma il manuale stesso dice che non funziona).

Inserite il cavo di ricarica nella porta di ricarica esterna (in caso la colonnina non ne sia dotata o alla presa a muro). Rimuovete il coperchio della porta di ricarica e inserite il cavo di ricarica nel relativo sportello dell'auto.

La durata approssimativa della ricarica completa della batteria quando si utilizza una presa wallbox o una stazione di carica è meno di 5 ore da livello di carica della batteria basso. Se invece si utilizza una presa a muro standard si impiegano 9 ore da livello di carica della batteria basso, 4-5 ore da batteria carica al 50%.

Durante la carica, il display del conducente, il LED nel portello di carica e il LED sull'unità di controllo del cavo di carica mostrano lo stato di carica.

Sul display del conducente vengono visualizzati i messaggi relativi allo stato di carica o eventuali errori, nonché il tempo rimanente per la carica completa.

vuol dire che è pronto per la ricarica, mentreè in carica.significa che la carica è completa. Altre spie sono il, che significa che il cavo di carica è collegato ma non in carica, e il, che significa un errore di carica.

In questo caso, scollegate il cavo, attendete qualche istante e riprovate. In caso invece di rosso lampeggiante, il guasto è di livello critico e dovete contattare l'assistenza.

Se invece guardate il LED del portello di ricarica, vedrete che diventa giallo, quindi lampeggia in verde. Se il LED della ricarica rimane giallo, verificate che il cavo sia inserito correttamente e che la porta di ricarica esterna sia attiva.

È possibile interrompere la carica in qualsiasi momento, anche se la batteria non è stata completamente caricata. Per interrompere la carica, aprite le serrature dell'auto. In caso l'auto sia già sbloccata, premete il pulsante di apertura sulla chiave dell'auto.

Adesso scollegate il cavo di carica dalla porta di carica e riposizionate il coperchio della porta di carica. Chiudete il portello di carica e scollegate il cavo di carica dalla porta di carica esterna. Infine riponete in modo sicuro il cavo di carica nel vano apposito in cui lo avete trovato.