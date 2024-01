Come pagare le multe online della Polizia Stradale e non solo

Andiamo a vedere come fare, con PagoPA, il sistema di pagamento a favore dei gestori di pubblici servizi, oppure tramite Poste italiane , il sito del Comune o anche tramite bonifico, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come vedere le multe online .

Ma, a meno che non si voglia fare ricorso, è importante pagarla entro i 60 giorni , e anzi se si paga entro cinque giorni si ha diritto a una riduzione del 30%: ecco perché potrebbe interessarvi sapere come pagare una multa online .

Indice

Perché pagare le multe online

Dopo aver ricevuto una multa siamo tutti giustamente irritati, sia che arrivi tramite PEC, ce la consegni l'incolpevole postino o si trovi direttamente sotto al tergicristallo dell'auto, ma dopo la comprensibile frustrazione è bene recuperare la lucidità e pensare come pagarla.

Perché se il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, in base all'articolo 202 del Codice della Strada, introdotto tra le varie norme della legge 98/2013, è possibile approfittare di una riduzione del 30% dell'importo della sanzione se il pagamento viene corrisposto entro 5 giorni dalla data di contestazione o dalla notifica.

Visti i tempi stretti, è quindi conveniente effettuare il pagamento online, in modo non solo da non perdere in tempo in code all'ufficio postale, ma anche per poter completare l'operazione da qualunque dispositivo, sia che ci si trovi a casa al computer o in mobilità, da telefono o tablet.

Tutto quello di cui si ha bisogno infatti è di un dispositivo connesso a Internet, di un account di posta elettronica e di un metodo di pagamento, che sia la carta di credito o anche semplicemente un conto corrente per effettuare un bonifico.

Temete presente che i 5 giorni (in cui vengono conteggiati anche i festivi) decorrono dal giorno successivo alla notifica, a meno che il quinto giorno non cada proprio in un giorno festivo.

In questo caso la scadenza passerà al primo giorno feriale.