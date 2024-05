Lynk & Co offre un nuovo modo per pensare la mobilità: potete prenderla in prestito come con un car sharing, noleggiarla a lungo termine e persino abbonarvi!

Se dovete prendere a noleggio un'auto, magari per qualche ora, forse non sapete che c'è un car sharing diverso: Lynk & Co. Si tratta di un produttore di auto che ha lanciato un modo innovativo per vivere la mobilità. Da un lato, soluzioni dedicate a chi vuole entrare in possesso della vettura, anche con un servizio in abbonamento. Dall'altro, offrendo la possibilità per i proprietari / intestatari di rientrare nelle spese mettendo a disposizione la loro auto. Vediamo quindi come noleggiare una Lynk & Co, sia per il car sharing che per il noleggio a lungo termine o l'abbonamento, con i relativi costi. Perché con Lynk & Co potrete utilizzare un SUV compatto, con powertrain ibrido plug-in e molto ben accessoriato, per un'ora, un giorno, un mese o tutto il tempo che volete. Vediamo come!

Indice

Cos'è Lynk & Co

Lynk & Co è un marchio automobilistico con sede a Göteborg, in Svezia, ma di proprietà dell'azienda cinese Geely, lo stesso proprietario di Volvo. è un marchiocon sede a Göteborg, in Svezia, ma di proprietà dell'azienda cinese Geely, lo stesso proprietario di Volvo. Il produttore, almeno in Italia, propone un solo modello, Lynk & Co 01, "tutto incluso". L'auto infatti è molto ben accessoriata e con pochissime opzioni di personalizzazione (due colori) o optional (il gancio di traino). L'idea del produttore è quella di proporre le vetture con modelli di vendita diversi dal solito. Lync & Co ha infatti eliminato le classiche concessionarie per passare alla vendita diretta da sito. Inoltre, oltre al normale acquisto (anche con finanziamento) e al noleggio a lungo termine, Lynk & Co offre altre possibilità. La prima è di usare la vettura in abbonamento a 600 euro al mese tutto incluso, come si potrebbe fare con Netflix. Non solo, ma si può anche noleggiare per brevi periodi (da 1 ora a 28 giorni) direttamente dai proprietari / intestatari attraverso il servizio di Car sharing. Vediamo come funzionano queste modalità, a partire proprio dal car sharing.

Prezzi del car sharing

Il car sharing di Lynk & Co è una soluzione che consente, ai proprietari / intestatari di condividere la propria vettura per recuperare parte di quanto speso e, per gli utenti che non la posseggono, di usare una vettura moderna e ben tenuta in modo estremamente semplice. Per usare questo strumento, basta scaricare l'app, registrarsi e creare un profilo. A questo punto si vedranno le auto disponibili, con i prezzi, e si potrà inviare una richiesta di prenotazione. Ma quali sono i prezzi? Innanzitutto, sappiate che al momento della prenotazione si versa una cauzione di 100 euro oltre al costo della prenotazione stessa (al termine del prestito verrà addebitato solo il costo della prenotazione, mentre in caso di richiesta annullata, l'importo verrà sbloccato). Questo può essere orario o giornaliero ed è diviso in due parti. La prima è la tariffa che si paga alla persona che presta l'auto, e che è da lei stabilito. Lynk & Co consiglia un prezzo di 5-7 euro all'ora e 30-40 euro al giorno La seconda parte è la tariffa Lynk & Co, che include le commissioni di servizio per coprire i costi e l'assicurazione (qui trovate tutti i dettagli). A questo si deve aggiungere il costo del carburante, calcolato sul livello del serbatoio direttamente dall'app alla fine del noleggio, considerando i costi medi, su basse giornaliera, del carburante. Considerando questi fattori, mediamente per un'ora di noleggio si possono pagare quindi 12 euro.

Come prendere in prestito una Lynk & Co

Come prendere quindi in prestito una Lynk & Co? Vediamo la procedura nel dettaglio, tenendo presente che per iscriversi alla piattaforma di condivisione, chi prende auto in prestito deve essere maggiorenne, non aver mai commesso serie infrazioni del codice stradale e superare controlli di identità e del profilo di rischio pari a quelli condotti dalle banche. Per prima cosa, Installate l'app sul vostro telefono, Android o iOS e create un account, poi impostate il profilo di condivisione (assicuratevi di attivare le notifiche!). Attraverso la sezione Prendi in prestito dell'app cercate le auto disponibili. Potete impostare i filtri per data e ora, prezzo e dotazioni del veicolo (come portapacchi e gancio di traino). Altre informazioni includono la valutazione di chi presta l'auto e se il veicolo è di tipo elettrico ibrido o ibrido plug-in. Una volta trovata la vettura di vostro interesse, inviate direttamente la richiesta di prenotazione a chi presta l'auto, che ha 24 ore di tempo per rispondere. Quando la richiesta viene accettata, viene inviata una notifica nell'app. Se chi presta l'auto non risponde entro 24 ore (o prima dell'inizio della prenotazione), la richiesta di prenotazione verrà automaticamente annullata. Il prestito può durare da un minimo di 1 ora a un massimo di 28 giorni. Se vi occorre un'auto per più di 28 giorni, è consigliato sottoscrivere una membership mensile. Al momento della prenotazione, viene bloccato sulla carta un importo pari al costo della prenotazione + 100 euro di cauzione (che non verranno addebitati). 30 minuti prima dell'inizio della prenotazione o non appena chi presta l'auto l'avrà parcheggiata presso il luogo di ritiro/riconsegna riceverete una notifica con il luogo esatto in cui si trova l'auto. Chi presta l'auto può anche aggiungere ulteriori informazioni, ad esempio il codice di accesso del garage o se l'auto è parcheggiata o meno sulla strada. Per ritirare l'auto, dovete avere il telefono con cui avete effettuato la richiesta di prenotazione originale. Lynk & Co utilizza la tecnologia "telefono come chiave" per collegare il telefono all'auto in prestito per tutta la durata della prenotazione, consentendovi di accedervi senza chiavi fisiche. Una volta completata la prenotazione, riceverete una fattura per la tariffa di noleggio, poi dovrete lasciare una valutazione sull'app. L'assicurazione è inclusa nella tariffa di noleggio, e in caso di danni, se coperti dall'assicurazione e avvenuti tra l'inizio del noleggio e la fine, dovranno essere pagati da chi prende l'auto in prestito. I costi per la gestione del sinistro (corrispondenti alla franchigia) sono di 1.000 euro, da pagare a Lynk & Co. Tutte le prenotazioni sono regolate dal contratto peer-to-peer tra chi presta l'auto e chi la prende in prestito. Infine nNel caso vogliate andare all'estero, sappiate che potete farlo in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Come funziona l'abbonamento

L'abbonamento è una soluzione nuova lanciata da Lynk & Co, che consente di avere a disposizione una vettura usata ma in ottime condizioni a un prezzo mensile che include manutenzione programmata, bollo, assicurazione e assistenza stradale. Senza anticipo e con la possibilità di cancellare quando si vuole, come se fosse un abbonamento a Netflix. L'auto si può utilizzare per 1.250 km al mese o 15.000 km l'anno. I costi sono di 649 euro al mese, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento (con un mese di preavviso). A questi bisogna aggiungere la quota di iscrizione, 200 euro una tantum (inclusa nella prima fattura mensile), e 0,20 euro per ogni km extra. L'iscrizione include assicurazione, manutenzione e la flessibilità di annullare con un mese di preavviso, oltre a quella di condividere la vettura con il car sharing. Inoltre con 150 euro è possibile farsi consegnare la vettura dove si vuole. D'inverno c'è il pacchetto gomme invernali, che comprende gomme, stoccaggio e due cambi gomme per 450 euro a stagione. Per usare questa soluzione, andate a questo indirizzo e scorrete verso il basso, controllando che sia selezionata la scheda Abbonamento (al momento il servizio non è attivo in Sardegna). Adesso scegliete il colore, se volete il gancio traino (nel momento in cui scriviamo non disponibili) e cliccate su Ordina ora. A questo punto dovrete accedere o creare un account cliccando in basso su Crea un account. Compilate i dati richiesti e una volta concluso l'ordine verrete ricontattati per la consegna della vettura. Potete scegliere se ritirarla in una delle città disponibili (ne vengono aggiunte continuamente di nuove) o se usufruire del servizio di consegna a domicilio, che costa 150 euro.

Come funziona il noleggio a lungo termine

In caso di noleggio a lungo termine, si ottiene una Lynk & Co nuova per un periodo variabile tra 24 e 60 mesi. Il chilometraggio annuo varia da 10.000 a 40.000 km, con manutenzione, assicurazione e assistenza stradale europea incluse. L'assicurazione ha una franchigia di 250 euro per la RCA, mentre il furto ha una franchigia del 10% su Eurotax Blu. Il servizio riparazione danni presenta una penale risarcitoria di 500 euro, e c'è anche l'assicurazione infortuni PAI conducente con un massimo di 150.000 euro e franchigia del 3%. Per quanto riguarda la manutenzione, è effettuata presso le officine autorizzate e non ci sono limiti alle riparazioni meccaniche, alla quantità o frequenza nell'ambito di un uso regolare. I prezzi partono da 459 euro al mese per 60 mesi e 10.000 km a 681 euro al mese per 24 mesi e 40.000 km, sempre con 4000 euro di anticipo. Con il noleggio a lungo termine, si può iniziare a guidare l'auto in 2-4 settimane dalla richiesta. Ecco come funziona. Per prima cosa, tenete presente che può effettuare la richiesta chiunque abbia almeno 21 anni e una patente di guida valida da almeno 3 anni. Andate a questo indirizzo e cliccate su Richiedi un preventivo, che vi invierà sul sito del partner ALD. Qui dovrete compilare un form con i dettagli personali e verrete ricontattati. Successivamente, dovrete scegliere il colore dell'auto, se volete il gancio di traino e la durata e il chilometraggio. Completata questa procedura, l'auto è ordinata e dovrete creare un account per elaborare l'ordine. Una volta elaborato l'ordine, ALD vi contatterà per programmare la consegna. Potete scegliere di ritirarla in uno dei pick-up presenti in molte città italiane, oppure scegliere il servizio di consegna a domicilio, che ha un costo aggiuntivo di 150 euro. Per quanto riguarda la fatturazione, inizia il giorno successivo alla consegna dell'auto e il canone mensile verrà addebitato il primo giorno di ogni mese.

