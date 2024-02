Come gonfiare le gomme dell'auto

E nel caso siate curiosi di sapere se sia possibile gonfiare le gomme con l'azoto, non preoccupatevi, approfondiremo anche questo aspetto, ma prima di tutto non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come scegliere le gomme dell'auto .

Per quanto spesso snobbate, le gomme dell'auto sono uno dei componenti più importanti di una vettura, e per garantire i consumi e la sicurezza ottimale devono essere sempre alla pressione giusta.

Indice

Perché controllare la pressione delle gomme dell'auto

E se dovessimo gonfiare troppo le gomme? Anche questo potrebbe causare problemi. Innanzitutto, la tenuta di strada ne risente, soprattutto in curva e sul bagnato, e anche il comfort di guida diminuisce. In secondo luogo, diminuisce la durata, in quanto si consumano in maniera non uniforme, soprattutto nella parte centrale del battistrada.

Pneumatici a pressione inferiore a quella consigliata riducono inoltre l'efficienza dell'auto , in quanto l'impronta a terra è maggiore, il che causa più attrito, e anche la spalla (la parte laterale) si usura di più. Il risultato è che la vettura consuma più carburante (anche del 6% in più) e inquina maggiormente.

Ma il problema non riguarda solo gli pneumatici sgonfi , anche quelli troppo gonfiati non vanno bene: scopriamo perché. Iniziamo con i primi. Gomme sgonfie

Quindi gomme gonfiate correttamente non solo garantiscono una migliore sicurezza , ma consentono di ottimizzare i consumi e, in ultimo, durano anche più a lungo.

Come sapere quanto gonfiare le gomme dell'auto

In ogni caso, non è detto che due modelli di auto differenti ma dotati dello stesso set di gomme presentino gli stessi valori di pressione, quindi bisogna fare sempre riferimento al manuale del veicolo o all'interno della portiera, dove troverete i valori consigliati dal produttore.

Non c'è una risposta semplice a questa domanda, in quanto ogni automobile utilizza un set di pneumatici adeguati per misura e caratteristiche alle sue prestazioni e al suo peso.

Quelli diretti sono più precisi si affidano a sensori montati sulle ruote, mentre quelli indiretti sono meno precisi e non mostrano i valori della pressione, in quanto raccolgono i dati da altri sistemi come ABS e ESP per notificare eventuali anomalie,

Ci sono due tipi di cappuccio: quelli in gomma e quelli in metallo, che troverete sulle vetture con sistema di controllo della pressione. Sulle auto moderne infatti sono in genere presenti sistemi di monitoraggio della pressione (TPMS, da Tyre Pressure Monitoring System).

In inverno, poi le gomme perdono improvvisamente pressione perché varia la densità dell'aria, mentre ovviamente in caso di situazioni esterne come la mancanza del cappuccio della valvola o forature la pressione può calare anche di più e più velocemente.

Ma quanto si sgonfiano le gomme, quindi ogni quanto è necessario controllarle? Come per qualunque gomma, anche quella delle biciclette, è normale che gli pneumatici dell'auto si sgonfino nel tempo, in condizioni normali circa 0,1 bar al mese.

La pressione delle gomme si misura in bar, e in genere il valore corretto si assesta tra i 2.0 e i 3.0 bar per le gomme estive , mentre per le gomme invernali queste cifre dovrebbero essere aumentate di 0,2 bar , in quanto il freddo influisce negativamente sulla pressione.

Dove gonfiare le gomme dell'auto

Vi siete quindi convinti che controllare la pressione delle gomme sia un'operazione da compiere con una certa frequenza, ma dove si possono gonfiare le gomme?

La soluzione più ovvia è andare dal gommista, ma non è l'unica. Ogni stazione di servizio autostradale è dotata di un compressore che si può utilizzare in caso di necessità, anche in autonomia, oppure si può chiedere al benzinaio, che sicuramente avrà un compressore.

A questo proposito, è giusto rilevare che diverse indagini ACI hanno rilevato come i manometri delle stazioni di servizio non siano tarati e quindi non in grado di dare letture affidabili, con errori medi nell'ordine di 0,3 bar (ma con punte anche di più di un bar, sia in difetto che in eccesso).

Se quindi in generale la sosta per fare benzina è il momento ideale per il controllo della pressione delle gomme, forse per essere più sicuri può essere una migliore idea comprare un compressore e gonfiarle da voi stessi.