Ma come funzionano le colonnine per ricaricare le auto elettriche ? Per poter fare il pieno al nostro veicolo a batteria infatti abbiamo bisogno non solo di sapere come funziona praticamente il processo di ricarica, ma anche dove trovare le colonnine, qual è il costo e come si paga.

La transizione verso la mobilità elettrica non avrà un effetto solo sui veicoli, ma su tutto il settore in generale, compresi i distributori di carburante che devono passare a distribuire "elettroni". C'è però un grande vantaggio: le colonnine di ricarica possono essere installate ovunque, e non solo in determinate zone preposte.

Indice

I tipi di colonnine per ricaricare le auto elettriche

Se state pensando di acquistare un'auto elettrica, la prima cosa è comprendere bene quali sono le possibilità a vostra disposizione per ricaricarla.

A differenza delle controparti con motore endotermico, infatti, i veicoli a batteria possono essere attaccati alla rete elettrica in diversi modi, sia da casa, attraverso le wallbox o persino una comune presa Schuko, che in mobilità, attraverso le colonnine.

Ma le colonnine non sono tutte uguali, e neanche il tipo di corrente che forniscono. Cosa significa? La nostra rete elettrica infatti è a corrente alternata, ovvero un tipo di corrente in cui il flusso di elettroni varia continuamente direzione con ritmo sinusoidale (quindi non improvviso ma graduale) e una frequenza nell'ordine dei 50 Hz. Ma le auto elettriche, come tutti i dispositivi a batteria, accettano solo corrente continua, ovvero un tipo di corrente in cui il flusso di elettroni è sempre nella stessa direzione, e per questo c'è bisogno di "raddrizzarla" prima di fornirgliela. Proprio come fa il caricatore del nostro smartphone.

Questo processo può avvenire o sull'auto, attraverso quello che viene chiamato caricatore di bordo (che però ha dei limiti di potenza, con la conseguenza di limitare la velocità di ricarica), o sulla colonnina stessa, che così fornirà corrente continua direttamente all'auto e quindi potrà caricarla molto più velocemente.

Quindi ci sono colonnine che forniscono corrente alternata, anche chiamata ricarica veloce, e quelle a corrente continua, chiamate a ricarica rapida e a ricarica ultrarapida.

Inoltre le colonnine possono essere installate in spazi pubblici, come distributori, aree di sosta o parcheggi, o in spazi privati, come parcheggi di negozi e alberghi, quindi riservate ai loro clienti, o in quelli di aziende private, quindi riservate ai dipendenti. In genere, le colonnine a corrente alternata sono installate da privati (come negozi e supermercati, ad esempio) e fornitori di energia (come Enel X o Be Charge), mentre le colonnine a corrente continua, molto più grandi e costosi, e quindi installati quasi sempre dai gestori (come nel caso di Tesla, Free to X e Ionity, per citarne alcuni) e in spesso in strade a scorrimento (quindi non nei centri urbani).

Le differenze non riguardano solo il tipo di corrente, ma anche le potenze coinvolte (e quindi le velocità di ricarica) e il tipo di connettore utilizzato.

Le colonnine a corrente alternata sono meno veloci, e vanno da 7,4 kW in monofase fino a 43 kW di potenza in trifase. Inoltre utilizzano un connettore di Tipo 2, lo standard in Europa per alimentare le auto elettriche a corrente alternata (negli Stati Uniti si usa ad esempio il Tipo 1). Per ogni dettaglio su cosa significhi questo, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Se la wallbox è la soluzione ideale per la ricarica da casa, in viaggio o per chi non ha la possibilità di installarne una l'alternativa sono le colonnine di ricarica.

Questa soluzione è ideale quindi per la ricarica di tutti i giorni, mentre si fa la spesa, durante il lavoro, o alla sera. Insomma, quando ci si può permettere di caricare per lungo tempo a bassa velocità o comunque non si necessita di troppa autonomia. Certamente, non quando si è in viaggio e bisogna macinare molti chilometri, e infatti questo tipo di colonnine sono in genere disseminate nel tessuto urbano.

Tenete comunque presente che con questo tipo di colonnine in genere il collo di bottiglia sarà il caricatore interno dell'auto, in quanto è lui che deve convertire la corrente da alternata a continua e lui decide la velocità di ricarica. Quindi se avete un'auto elettrica economica con caricatore interno da 7,4 kW, anche se lo attaccate a una colonnina da 22 kW sempre a 7,4 kW si caricherà.

Per quando si ha bisogno di una ricarica rapida e completa, ci sono le colonnine (anche se non sono tanto -ine) a corrente continua. Queste sono in genere dislocate sulle arterie di comunicazione (anche se la nostra rete autostradale è un po' indietro in questo senso), e offrono potenze da 50 kW (ricarica rapida) fino a 350 kW (e anche oltre).