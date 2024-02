Andiamo a vedere quindi come funzionano i Tutor e a rispondere alle domande relative, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona il Telepass europeo .

Questo strumento serve infatti a rilevare la velocità e ad assicurarsi che i veicoli circolanti non superino i limiti, ma il suo funzionamento potrebbe non essere chiaro a tutti, così ci si potrebbe chiedere quale sia la sua tolleranza, cosa succeda quando si riceve una multa e soprattutto dove siano.

Sicuramente viaggiando in autostrada avrete visto degli avvisi luminosi che vi avvisano della presenza del Tutor su quella tratta per il controllo della velocità . Ma cos'è e come funziona il Tutor in autostrada ?

Indice

Cosa sono i tutor in autostrada

Il Tutor, il cui vero nome è SICVe, acronimo per Sistema informativo per il controllo della velocità, ma è anche chiamato Safety tutor, è un sistema che serve per misurare la velocità media, e non istantanea, di un veicolo in un tratto autostradale.

Sviluppato da Autostrade per l'Italia (che poi, come vedremo, ha sviluppato una nuova versione per una causa per violazione di brevetto), il sistema è stato introdotto nel 2005 sui primi tratti del gruppo.

Vista l'efficacia nel ridurre le velocità di picco (-25%), medie (-15%) e soprattutto il tasso di mortalità (-51% nel solo primo anno di installazione), il sistema si è esteso notevolmente e a oggi copre circa 2.500 km di carreggiate di Autostrade per l'Italia e società controllate (il 40% delle tratte, secondo Autostrade per l'Italia, mentre il sito della Polizia stradale riporta al momento 1670 km di autostrade coperte), oltre ad alcune strade di competenza dell'Anas (in questo caso tramite una versione leggermente diversa chiamata Vergilius, e in grado di misurare anche la velocità istantanea).

Il primo sistema del Tutor riconosceva solo la targa del veicolo, ma nel 2018 la Corte di Appello di Roma ha ordinato la rimozione dei sistemi per violazione di un brevetto (sentenza poi ribaltata dalla Cassazione nel 2019).

Nel frattempo, Autostrade per l'Italia ha comunque sviluppato un nuovo sistema, chiamato SICVe-PM (PM sta per Plate Matching) e che analizza l'intera immagine del veicolo per identificarlo in maniera univoca, che ha affiancato e in molti casi sostituito il sistema SICVe in uso sulla rete autostradale.

La gestione del Tutor è in mano alla Polizia Stradale, che come previsto dal DM n.282 del 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a effettuare la verificazione iniziale del sistema, nonché le verificazioni periodiche a cadenza annuale. Stando ad alcune inchieste giornalistiche è risultato però che la Polizia non è in grado di star dietro all'alto numero di sanzioni, e per questo motivo i Tutor non sono attivi tutto il giorno, ma circa 4 o 5 ore a campione nell'arco delle 24 ore.

Ma dove sono i Tutor e come funziona questo sistema? Andiamo a scoprirlo.