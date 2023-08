Per questo potrebbe interessarvi sapere come funziona il Telepass Europeo , un servizio (in realtà chiamato Autostrada in Europa) che vi concede massima libertà di spostamento in alcuni Paesi dell'Unione Europea: dite addio a code e ricerche di carte, in auto o in moto. Andiamo a vedere cos'è, come funziona e in che Paesi si può utilizzare questo strumento, oltre a ricordarvi le alternative a Telepass .

Cos'è il Telepass Europeo

Tutti conosciamo il Telepass, il sistema di telepedaggio che ci consente di pagare il pedaggio autostradale in maniera automatica con addebito sul conto corrente.

Attraverso il transponder da attaccare al parabrezza dell'auto, chiamato On Board Unit (OBU) infatti, possiamo semplicemente rallentare in vista della barriera. Il dispositivo comunicherà con le tre boe posizionate in prossimità del casello, che registreranno il nostro passaggio, apriranno e chiuderanno la sbarra e addebiteranno il pagamento del tragitto percorso.

Questo sistema, introdotto nel 1989, consente di ridurre le code ai caselli e in ultima analisi anche l'inquinamento, ma negli anni si è evoluto progressivamente, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello delle funzionalità.

A oggi infatti Telepass consente, oltre al pagamento del pedaggio, anche quello di una serie di servizi come parcheggi, strisce blu, Area C di Milano, traghetto dello Stretto di Messina, carburante o ricarica elettrica, bollo, revisione, lavaggio auto, noleggio di bici, monopattini o scooter elettrici, corse in taxi, treni e mezzi pubblici, pullman, skipass e PagoPA.

Uno strumento veramente versatile, insomma, che nel 2016 contava 8 milioni di apparecchi circolanti e 2 milioni di transiti al giorno.

Ma se si superano i confini nazionali diventa inutile.

Ecco quindi che proprio nel 2016 è stato introdotto il Telepass Europeo per mezzi pesanti (ovvero camion commerciali con peso lordo superiore a 3.500 kg o 3,5 tonnellate). Il servizio è abilitato in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Polonia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera e Bulgaria, ed è utilizzabile per i parcheggi convenzionati in Italia, Francia e Spagna.

Poi, nel 2018, è stato attivato il Telepass europeo per auto e moto, valido in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e dal 17 luglio 2023 anche Croazia, e anche nei parcheggi delle principali città, aeroporti, stazioni e fiere di questi Paesi (Croazia al momento no).

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, il servizio in realtà si chiama Autostrada in Europa e il dispositivo è nominato Dispositivo Europeo, che si basa sulla certificazione EETS – European Electronic Tolling Service. Il Telepass Europeo in sostanza è come il Telepass, un dispositivo diverso dal Telepass da attaccare al parabrezza dell'auto che effettua i pagamenti dei pedaggi in automatico, ed è dedicato ad auto e moto, oltre che a chi viaggia con van e camper (di altezza inferiore ai 3 metri e del peso inferiore alle 3,5t).

Il Servizio Autostrada in Europa è infatti valido per cicli, motocicli e veicoli a 2 assi con altezza inferiore ai 3 mt e peso inferiore alle 3,5t, senza e con rimorchi. Come per il Telepass, potete associare al Dispositivo Europeo fino a un massimo di 2 targhe, ed entrambe saranno valide per viaggiare in autostrada e usare i parcheggi convenzionati in Italia, Francia e Spagna. Per i viaggi in Portogallo e Croazia è necessario invece scegliere una sola delle due targhe.

Per usufruirne, è sufficiente transitare sulle corsie contrassegnate con il logo dedicato, in Italia la "T" blu su fondo giallo, in Francia la "t" arancione su fondo nero, in Spagna la "T" bianca su fondo blu, in Portogallo la "V" bianca su fondo verde e in Croazia la scritta "ENC" o "FAST ENC" bianca su fondo verde.