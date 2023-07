Ma come funziona il Supercharger Tesla ? Sia che abbiate appena comprato un veicolo del marchio, o semplicemente vi venga comodo effettuare una ricarica in uno dei suoi numerosi punti, forse vorrete sapere quali sono i costi, a quanti kW carica e come effettivamente completare la ricarica. Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprirlo, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sulle prese CCS .

Ci sono alcune parole che sono, per la loro pervasività, associate indelebilmente a un marchio. È così per Google con la ricerca su Internet, Tesla con le auto elettriche e Supercharger per le colonnine di ricarica.

Indice

Cosa sono i Supercharger Tesla

Ci sono diversi modi per ricaricare un'auto elettrica, da casa o tramite colonnina di ricarica, e queste ultime si differenziano per potenza, e quindi velocità con cui sono in grado di caricare il vostro veicolo (qui potete approfondire l'argomento).

I Supercharger di Tesla sono colonnine proprietarie del marchio a ricarica rapida, ovvero a corrente continua, che si distinguono per l'aspetto caratteristico e le elevate prestazioni.

Introdotte nel 2012, queste colonnine di ricarica sono, grazie agli investimenti lungimiranti di Tesla, diventate ben presto la più grande rete di ricarica, con 45.000 Supercharger in tutto il mondo divisi in 5.000 stazioni, di cui al momento circa 2.000 in Nord America e 1.000 in Europa.

La rete è in costante crescita, con un tasso annuo nell'ordine del 30%.

Fino al 2021, la rete era esclusiva per i veicoli del marchio, ma a novembre 2021 dall'Olanda è partito Tesla Supercharger aperti a tutti (da novembre 2022 in Italia), che apre alla ricarica anche ad altri veicoli ma solo in alcune stazioni e a prezzi maggiorati.

Ma cosa rende il Supercharger speciale? Prima di tutto, la diffusione, e in secondo luogo la velocità di ricarica. In tempi in cui gli altri operatori cercavano di organizzarsi, Tesla operava già a velocità impensabili, e questo ne ha decretato in gran parte il successo in quanto aveva compreso per prima che non si potevano proporre auto elettriche senza dare alla gente la possibilità di caricarle.

Negli anni, queste colonnine sono evolute enormemente e sono passate dalla V1 a 100 kW (potenza che si dimezzava quando un altro veicolo si collegava al caricatore attiguo), alla V2 da 150 kW, che presentava la stessa limitazione ed era arrivato a 150 kW attraverso un aggiornamento software, alla V3 da ben 250 kW, dotata di cavi più leggeri con raffreddamento a liquido e alla attuale V4 (ancora poco diffusa), che arriva in teoria a 615 kW ma è limitata a 250 kW ed è dotata di un cavo più lungo.

Ovviamente queste potenze sono quelle in uscita, ma dovete considerare la capacità della vostra Tesla o del vostro veicolo, che potrebbe rappresentare il fattore limitante (per esempio una Tesla Model 3 Standard Range non è in grado di caricarsi a più di 170 kW).

Un'altra questione interessante dei Supercharger sono le prese di ricarica. In Europa, dove lo standard per la ricarica è la presa di Tipo 2 per la corrente alternata e la presa CCS combo 2 per la corrente continua, il produttore ha dovuto aggiornare i propri veicoli. Le Model X e Model S fino al 2018 infatti erano dotate solo di presa di Tipo 2 (Tesla è l'unico operatore in grado di fornire corrente continua attraverso una presa di Tipo 2), ma da quel momento in poi il produttore ha aggiornato la sua rete aggiungendo anche i connettori CCS Combo 2, e le sue auto di conseguenza con prese compatibili (dalla Model 3, lanciata quell'anno, in poi).

Per i veicoli precedenti (Model X e S pre-2018), Tesla ha fornito degli adattatori in modo che potessero usare anche altre colonnine di ricarica di tipo CCS.