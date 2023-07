Come funziona lo Smart Summon Tesla

In questo approfondimento cercheremo di capirlo insieme, oltre a vedere come funziona , anche da noi, e quando arriverà in Italia. Non perdiamo altro tempo e tuffiamoci in questa nuova funzionalità, non prima di ricordarvi cosa sia la guida autonoma .

Parcheggiare è da sempre una delle manovre più critiche per quanto riguarda il rischio di ammaccature e graffi, ed è per questo che i vari produttori di veicoli hanno introdotto funzioni che non solo aiutino i conducenti a risparmiarsi il fastidio, ma garantiscano di non rovinare la carrozzeria.

Indice

Cos'è lo Smart Summon Tesla

Mettiamo che dobbiate riprendere la vostra Tesla da un parcheggio privato, ma sia troppo stretto per aprire le portiere, oppure l'auto è in mezzo a una pozzanghera, e magari avete le mani piene di pacchi? Che fare?

Nel 2014 il produttore americano ha pensato a una soluzione chiamata Summon, che consente di parcheggiare e far uscire l'auto da un parcheggio in modo automatico, effettuando le manovre all'esterno del veicolo.

Per utilizzare questa funzione, introdotta effettivamente nel 2016, bisogna essere entro i 12 metri dal veicolo, vederlo ed essere solo in parcheggi privati.

Poi si può il telecomando del veicolo o l'app Tesla sul telefono per muoverlo, avanti o indietro, ma non si poteva far sterzare il veicolo.

Ecco perché nel 2019 Tesla ha introdotto una versione ancora più avanzata, Smart Summon. Questa funzione, integrata nel Full Self.-Driving (FSD) e in Italia nel pacchetto Autopilot avanzato insieme a Autopark, Summon, Navigate on Autopilot e Cambio di corsia automatico (oltre che nel pacchetto Guida autonoma al massimo potenziale), consente al veicolo di arrivare al conducente in autonomia, evitando oggetti e da una distanza maggiore (fino a 65 metri).

In teoria, la funzione potrebbe essere applicata in situazioni molto più complesse, come nel caso di un temporale, e richiamare l'auto parcheggiata in un parcheggio per farsi venire a prendere al suo ingresso, pur mantenendo sempre il veicolo in vista.

Il funzionamento avviene sempre da app, ma con comandi più semplici, perché è l'auto a guidarsi da sola e rileva la posizione del proprietario grazie al GPS del telefono.

In realtà, in Italia (visto che il FSD non c'è), la funzione è molto più limitata, come vedremo nel capitolo dedicato, ma non è l'unico problema. Innanzi tutto, mentre il Summon funziona in maniera adeguata, visto la sua semplicità (siete voi a "radiocomandare" l'auto avanti e indietro), lo Smart Summon ha fatto nascere un vero e proprio filone di video su YouTube dedicati, in cui si è mostrato come la funzione fosse piuttosto inattendibile, e assolutamente no in grado di rilevare correttamente gli oggetti e districarsi nel traffico (qui sotto vedete un video della funzione in un parcheggio pubblico, ovviamente negli Stati Uniti, non particolarmente confortante).