Come funziona il nuovo simulatore di guida Continental

Il nuovo simulatore di guida Continental verrà utilizzato dall'azienda tedesca per sviluppare pneumatici, in modo particolare quelli di primo equipaggiamento (quelli che trovate montati sull'auto al momento dell'acquisto, per intenderci).

Il sistema, noto come simulatore DIL (acronimo di driver-in-the-loop), è in grado di calcolare gli esatti parametri della dinamica di guida per ciascuna gomma in relazione al rispettivo veicolo di prova.

Una soluzione che, abbinata ovviamente ai test tradizionali, consente di risparmiare materie prime (la gomma viene valutata e ottimizzata prima di costruirla fisicamente per la prima volta) e ridurre considerevolmente i tempi di sviluppo ottimizzando in questo modo l'utilizzo delle risorse nella produzione e nella logistica. Ogni ciclo di test completato nel simulatore invece che su strade reali significa meno pneumatici di prova da produrre.

Come funziona nel dettaglio?

Continental inserisce nel simulatore il modello dello pneumatico (che contiene informazioni specifiche come il design, il battistrada e la mescola della gomma) pertinente al veicolo del cliente.

Il simulatore può valutare gomme indicate per tutte le varianti di veicolo e di trazione, per autovetture e veicoli commerciali, elettrici, ibridi e con motore a combustione.

I parametri possono essere regolati digitalmente in qualsiasi momento. Questo significa che i collaudi possono essere ripetuti a brevi intervalli con un riscontro immediato delle impressioni di guida rispetto alle modifiche apportate.

Grazie a una piattaforma di movimento lunga 4 metri e larga cinque che presenta un'accelerazione massima di 12 metri al secondo, i collaudatori sperimentano tutti i sei gradi di libertà (movimenti longitudinali e laterali, quello della corsa, imbardata, beccheggio e rollio) della dinamica del veicolo, esattamente come su una pista di prova.