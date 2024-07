Come funziona Pivi Pro, l’infotainment Jaguar/Land Rover

Pivi Pro è il sistema di infotainment Jaguar/Land Rover: un impianto multimediale integrato e connesso disponibile su tutti i modelli delle due Case britanniche.

Di seguito troverete una guida completa a Pivi Pro: tutto quello che c'è da sapere su questo strumento per la navigazione, l'intrattenimento e il telefono.

A cosa serve Pivi Pro?

A controllare tutte le impostazioni del veicolo, inclusi i comandi del volume, del climatizzatore e dei sedili integrati digitalmente nel display. Il sistema, con Alexa integrato e aggiornabile attraverso una connessione wireless senza bisogno di passare dal concessionario, consente inoltre di abbinare gli smartphone senza fili con Apple CarPlay e Android Auto.

Quali sono le peculiarità di Pivi Pro?

L'intuitività: circa l'80% delle attività può infatti essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale. All'inizio di ogni viaggio al conducente viene presentato un pannello Pre-Drive che mostra le funzioni comunemente utilizzate, come ad esempio i vetri dei finestrini e i sedili riscaldabili optional.

Una volta in movimento questo pannello scompare e lascia spazio a un display a tre pannelli che può essere personalizzato in base alle preferenze individuali.

L'assenza di pulsanti fisici come viene compensata?

Inserendo pulsanti virtuali sempre visibili che forniscono un accesso immediato agli oggetti di uso frequente: la modalità Terrain Response, i comandi del climatizzatore (posizionati in alto nella zona più vicina al guidatore) e scorciatoie per i media, la navigazione, le videocamere e lo sbrinamento dei cristalli.

Alexa integrata

Gli occupanti delle auto Jaguar e Land Rover possono beneficiare di Alexa integrata in Pivi Pro e interagire senza la necessità di uno smartphone in auto per controllare le funzioni del veicolo, come ad esempio la navigazione, le telefonate e la selezione della musica.

Aria pulita

Attraverso Pivi Pro è anche possibile accedere al Cabin Air Purification Plus: un avanzato sistema di filtraggio dell'aria che ionizza le particelle per ripulire l'ambiente da allergeni, virus, batteri e odori.