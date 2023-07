Ma cos'è e come funziona il Mercedes me Connect ? La casa di Stoccarda definisce la sua suite di servizi come una vera e propria estensione digitale della vostra Mercedes-Benz, che può servirvi per avviare il motore, controllare il carburante o ricevere assistenza.

Avete acquistato una nuova Mercedes e la guidate con piacere, accarezzando orgogliosi la stella a tre punte sul volante. Ma forse non sapete che l'esperienza con il marchio non si esaurisce quando smontate dal veicolo. E questo grazie a me Connect.

Indice

Cos'è il Mercedes me Connect

Volenti o nolenti, il telefono è parte integrante delle nostre vite, e negli ultimi anni i produttori di auto hanno capito come sfruttarlo al meglio per proporre servizi che consentissero di rimanere connessi con il proprio veicolo anche una volta scesi.

Mercedes-Benz è uno dei marchi più attivi in questo senso con un'app, Mercedes me, in grado di darvi pieno controllo sul vostro veicolo, ospitando tutti i tuoi servizi di accesso remoto, come l'avvio del motore, il localizzatore e molto altro.

Mercedes me offre quattro tipi di funzionalità: di Base, con Accesso remoto, di Navigazione e Comfort. I servizi di base riguardano manutenzione, gestione incidenti e guasti, chiamate di emergenza, aggiornamenti software, servizi Internet, Meteo, radio DAB e integrazione con lo smartphone.

I sistemi di Navigazione sono la geolocalizzazione del veicolo, la comunicazione tra auto, per avvertirvi di situazioni di pericolo sulla strada, informazioni sui prezzi del carburante e la pianificazione dei viaggi per i veicoli elettrici, mentre i servizi di comfort sono le informazioni sul traffico, il monitoraggio della velocità e servizi di integrazione con la smart home.

Ancora più interessanti, però, sono i servizi da remoto, che consentono di gestire una serie di funzioni da app Mercedes me.

Questa me offre infatti una serie di funzionalità come l'apertura e chiusura di porte, finestrini e tetto scorrevole. Mercedes me inoltre vi mostra la quantità di carburante o energia elettrica rimanenti e vi permette di avviare il riscaldamento o la ventilazione autonomi oppure di programmarli per l'orario di partenza previsto.

L'app inoltre vi consente di pianificare il tragitto comodamente dallo smartphone e trasmettere indirizzi o itinerari alla vostra app, in modo da aver già tutto impostato prima di partire. Mercedes-Benz utilizzando l'App Mercedes me. Non ti resta che salire a bordo e partire.

E non è finita. Se avete parcheggiato l'auto, Mercedes me vi avvisa in caso qualcuno tenti di sottrarla o trainarla, o anche solo la urti durante una manovra, vi permette di disattivare l'allarme e con il Tracking geografico del veicolo venite informati quando la vettura entra o esce da un'area da voi definita.

Inoltre il Monitoraggio velocità e il Controllo Valet Parking vi informano quando non viene rispettata la vostra configurazione.

L'app Mercedes Me vi tiene inoltre sempre informati sul consumo di carburante, indicandovi il confronto con altri guidatori e l'ECO display vi mostra il grado di "sostenibilità" della vostra guida. E se possedete una vettura elettrica, Mercedes me indica l'autonomia restante su una cartina, insieme a tutte le stazioni di ricarica vicine, oltre a fornirvi la possibilità di avviare la ricarica presso una colonnina pubblica.

Ma come abbiamo visto, l'ecosistema Mercedes me Connect offre non solo servizi da remoto e per questo consiste in diverse app. Mercedes me serve per la gestione da remoto della vostra auto con le funzioni sopra elencate. Mercedes me Store è invece lo store digitale che vi consente di acquistare servizi extra.

Mercedes me Service è il vostro assistente personale, un'app che vi ricorda quando è il momento di fare il tagliando e fissa l'appuntamento dalla vostra officina, oltre a fornirvi video esplicativi con suggerimenti utili in tema di manutenzione e utilizzo della vettura.

Mercedes me Eco Coach vi insegna ad adottare una guida ecologica ed efficiente, incentivandovi con premi a guidare, parcheggiare o ricaricare l'auto in modo ecologico.

Mercedes me ENERGIZING è invece l'app da usare in caso abbiate uno smartwatch Mercedes-Benz Garmin compatibile, e vi consente di seguire il valore delle vostre pulsazioni anche sul display multimediale. Sulla base dei dati, la vostra Mercedes-Benz rileverà gli eventuali segnali di stress o stanchezza e vi proporrà di conseguenza programmi rilassanti o rivitalizzanti.

App Mercedes me Remote Parking è l'app che vi consente di parcheggiare l'auto, anche automaticamente. Con Remote Parking, potete scendere dall'auto prima della manovra di parcheggio e portarla a termine muovendo il vostro smartphone, e al vostro ritorno potete di nuovo far uscire l'auto dal parcheggio con lo smartphone, salire a bordo e rimettervi al volante.

Infine, App Mercedes me Finance è la soluzione che vi permette di accedere e gestire in ogni momento diverse informazioni utili riguardanti il vostro contratto, in caso abbiate una soluzione di finanziamento, leasing o noleggio.

Mercedes chiama tutti i suoi servizi Digital Extras, e alcuni sono a pagamento, mentre altri sono inclusi, ma, indipendentemente dal modello, dall'equipaggiamento a richiesta presente, dall'anno di costruzione e dal Paese, già dall'acquisto di una nuova auto avete a disposizione per 36 mesi tanti Digital Extras riguardanti i servizi con accesso remoto, la navigazione, la ricarica, URBAN GUARD e l'entertainment. Se dopo il periodo iniziale desiderate continuare a beneficiare dei vantaggi dei Digital Extras, potete prorogarli direttamente nel Mercedes me Store.