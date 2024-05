Con questa vettura infatti non troverete gli sconfinati configuratori degli altri marchi: qui, almeno in Europa, c'è solo una versione. Si tratta di un SUV di medie dimensioni con powertrain ibrido plug-in , di cui potete scegliere solo il colore e se aggiungere o meno il gancio di traino .

Stiamo parlando di Lynk & Co , un marchio svedese di proprietà di Geely che ha introdotto un nuovo modo di pensare la mobilità. Vediamo quindi come funziona Lynk & Co , l'auto che vi fa scegliere non gli optional, ma come entrarne in possesso.

Una vettura che può essere acquistata o presa a noleggio a lungo termine, che c'è di strano? Ma se vi dicessimo che questa può anche essere presa in abbonamento, come se fosse un servizio di streaming, e che la si può condividere con altri per rientrare nelle spese?

Indice

Cos'è Lynk & Co

Lync & Co è arrivata in alcuni Paesi europei (tra cui l'Italia) nel 2021 e dal 2024 prevede di espandersi ulteriormente. Purtroppo, se in Cina le vendite sono confortanti, in Europa la situazione è più preoccupante. Nel 2021 le perdite erano di 100 milioni di euro.

La prima vettura del marchio, Lynk & Co 0 1, è stata lanciata in Cina nel 2017, a cui sono seguite, sempre nel mercato asiatico e in ordine di presentazione, 02, 03, 05, 06, 09, 08, 07 e Zero (l'unico modello completamente elettrico del marchio, poi diventato Zeekr 001 ).

In caso ve lo stiate chiedendo, il curioso nome deriva da Lynk, un codice interno che si riferisce alle auto interconnesse. & Co è stato invece aggiunto per dare al nome una atmosfera giovanile.

Lynk & Co è un marchio automobilistico con sede a Göteborg, in Svezia, ma di proprietà di Geely, lo stesso proprietario di Volvo (che partecipa al progetto) e Polestar.

Modelli e prezzi

Nel 2025 dovrebbe arrivare una seconda vettura, che dovrebbe chiamarsi Lynk & Co 02 e non sarà lo stesso modello commercializzato in Cina. Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere un'auto tutta nuova, 100% elettrica.

La batteria da 14 kWh si carica a 6,6 kW da 2 ore e 30 minuti a 4 ore e 30 minuti, per un'autonomia in modalità solo elettrica di circa 75 km.

Sotto il cofano abbiamo un motore endotermico tre cilindri turbo a benzina da 1,5 litri accoppiato a un cambio automatico. Per quanto riguarda il motore elettrico, parliamo di un'unità da 82 CV per 261 CV totali con una coppia da 425 Nm.

Basata sulla stessa meccanica della Volvo XC40, si tratta di un SUV crossover compatto di 453 cm di lunghezza. Nel 2021 è stata sottoposta a un restyling proprio in vista del lancio in Europa, a cui ne è seguito uno nel 2022.

Come abbiamo visto, Lynk & Co ha prodotto diversi modelli, tutti a benzina o ibridi plug-in. In Italia, però è disponibile solo la Lync & Co 01 , la prima vettura del marchio.

Parliamo proprio delle modalità di acquisto. Quattro sono le possibilità a disposizione degli utenti. Al momento dell'acquisto potete scegliere tra acquisto classico, noleggio a lungo termine, abbonamento o car sharing.

Per quanto riguarda l'acquisto, al momento la vettura viene 44.500 euro con una garanzia di quattro anni. Si può scegliere se pagare l'intero importo o il finanziamento. In entrambi i casi, si devono versare 500 euro di prenotazione (non rimborsabili in caso di annullamento).

In caso di finanziamento, si può optare per un finanziamento standard o il finanziamento Balloon. In questo caso, le rate corrispondono solo agli interessi. Un esempio di finanziamento standard con anticipo di 13.200 euro e 72 rate mensili comporta una rata mensile di 532,87 euro. In questo caso gli interessi sono di 6.666,64 euro con un TAN del 6,50% e un TAEG del 7,59%.

In caso di noleggio a lungo termine, si ottiene una 01 nuova per un periodo variabile tra 24 e 60 mesi.

Il chilometraggio annuo varia da 10.000 a 40.000 km, con manutenzione, assicurazione e assistenza incluse.

I prezzi partono da 459 euro al mese per 60 mesi e 10.000 km a 681 euro al mese per 24 mesi e 40.000 km. In tutti i casi l'anticipo è di 4000 euro.

Veniamo ora alle formule più interessanti. La prima è l'abbonamento, con un prezzo mensile che include manutenzione programmata, bollo, assicurazione e assistenza stradale. Senza anticipo e con la possibilità di cancellare quando si vuole, come se fosse un abbonamento a Netflix.

In questo caso l'auto non è nuova ma in ottime condizioni, e si può utilizzare per 1.250 km al mese o 15.000 km l'anno. I costi sono di 649 euro al mese, con la possibilità di annullare in qualsiasi momento. A questi bisogna aggiungere la quota di iscrizione, 200 euro una tantum, e 0,20 euro per ogni km extra.

Inoltre con 150 euro è possibile farsi consegnare la vettura dove si vuole.

D'inverno c'è il pacchetto gomme invernali, che comprende gomme, stoccaggio e due cambi gomme per 450 euro a stagione.

Infine, c'è la possibilità di condividere la propria Lynk & Co 01 per recuperare parte dell'investimento o, per chi la vuole usare sporadicamente, di usare quella di altre persone.

La soluzione, chiamata Car sharing, è estremamente semplice da usare. Si scarica l'app Lynk & Co per dispositivi mobili e ci si iscrive gratuitamente. Si invia una richiesta di prenotazione a una delle auto disponibili e si versa una cauzione di 100 euro oltre al costo della prenotazione.

Il costo orario o giornaliero è stabilito dalla persona che presta l'auto, a cui verrà aggiunta la Tariffa Lynk & Co. Si prende l'auto, che verrà sbloccata grazie alla chiave digitale, e a fine prenotazione si paga, oltre al costo del noleggio, anche il costo del carburante (stabilito in base alla differenza di libello tra inizio e fine prenotazione).

La persona che presta l'auto indicherà dove parcheggiare la vettura.