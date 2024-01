Come funziona l’infotainment Volvo con Google integrato

Volvo è una delle poche Case automobilistiche con Google integrato nel sistema di infotainment: una soluzione che consente di avere accesso a tutte le funzionalità di Android Auto sulla vettura che si sta guidando senza bisogno di connettere lo smartphone.

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere sull'infotainment Volvo con Google integrato: tutto quello che c'è da sapere sul sistema multimediale del marchio svedese che include Google Assistant, Google Maps e Google Play.

Google integrato sulle Volvo è di serie o optional?

L'abbonamento Digital Services, che include Google Assistant, Google Maps e Google Play, è compreso per 4 anni. Alla scadenza, per poter utilizzare i servizi, sarà necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento a pagamento. Le tariffe sono attualmente ancora in corso di definizione.

C'è bisogno di un piano dati o una scheda SIM aggiuntivi?

No. Tutte le Volvo dotate dei Digital Services hanno i dati compresi per 4 anni.

Se vendo l'auto o acquisto una nuova Volvo entro 4 anni, l'abbonamento Digital Services segue me o l'auto?

L'abbonamento segue l'auto e, in caso di vendita, il nuovo proprietario potrà continuare a usare i servizi fino alla scadenza. In caso di acquisto di una nuova Volvo entro 4 anni, un abbonamento Digital Services potrebbe essere incluso per parte di tale periodo ma dipende dal modello e dal Paese in cui viene acquistata la vettura.

Si possono avere tutte le funzionalità anche senza un account Google?

No. Senza un account Google non si può usare Google Play e non è possibile personalizzare Google Assistant e Google Maps.

Per un utente iOS, Volvo con Google integrato sostituisce Apple CarPlay?

Google Assistant, Maps e Play possono essere utilizzati senza la necessità di connettere il telefono e con Google Play è possibile scaricare altre app multimediali che si trovano anche in Apple CarPlay.

Gli utenti iPhone possono collegarsi all'auto via Bluetooth e consentire l'uso degli altoparlanti dell'auto per chiamate vocali o inviare messaggi di testo tramite Google Assistant.

Come funziona il sistema per altri conducenti che condividono lo stesso veicolo?

Ogni profilo creato avrà il proprio account Google personale. Profili che possono essere protetti utilizzando un codice PIN.

In che modo le app ricevono gli aggiornamenti?

Attraverso una connessione di rete funzionante. Le app possono inoltre essere impostate per aggiornarsi automaticamente quando l'auto è chiusa.

In che modo Volvo assicura che i dati personali siano protetti?

Volvo non condivide i dati raccolti con Google. Le informazioni condivise dall'automobilista con Google dipendono dalle impostazioni scelte e dall'accesso o meno all'account.