Come funziona l’app My BMW

My BMW è una app irrinunciabile per i clienti della Casa tedesca: uno strumento fondamentale per accedere attraverso lo smartphone alle funzioni della vettura. Avete già letto il nostro articolo sulle auto range-extended? E quello su come aggiornare Android Auto all'ultima versione?

Di seguito troverete una guida completa a My BMW: tutto quello che c'è da sapere sulla app del brand bavarese.

Come funziona la app MY BMW?

La app My BMW tiene sempre informati sullo stato della vettura e a seconda dell'equipaggiamento consente anche funzioni di accesso remoto come la localizzazione dell'auto, il blocco e lo sblocco delle porte o la registrazione dei dintorni del veicolo attraverso Remote 3D View.

Consente inoltre di inviare indirizzi di destinazione dallo smartphone al sistema di navigazione dell'auto, di integrare i servizi Amazon Alexa e di monitorare l'autonomia.

Cos'è il Remote 3D View?

Il servizio BMW Remote 3D View utilizza le telecamere installate nella vettura (lato anteriore, posteriore, specchi retrovisori esterni) per scattare foto dell'ambiente circostante.

Scatti che vengono combinati in un'immagine ambientale e integrati con una del veicolo.

Con quali BMW è compatibile questa app?

Con tutte le auto della Casa tedesca vendute dal 2014 in poi.

Come si installa la app My BMW?

La app My BMW è disponibile per iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente tramite App Store e Google Play Store.

Che fine ha fatto la app BMW Connected?

La app BMW Connected è stata rimpiazzata da My BMW l'1 luglio 2021.