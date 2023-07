Come funziona Kia Connect

Il sistema di connettività Kia Connect montato da tutti i modelli attualmente in listino della casa coreana fornisce informazioni utili come il traffico in tempo reale, le previsioni meteo e la ricerca dei punti di interesse. Senza dimenticare alcuni servizi per i proprietari di auto elettriche come la disponibilità e i prezzi delle colonnine. Qui la differenza tra la ricarica in corrente continua e quella in corrente alternata.

Di seguito troverete una guida completa a Kia Connect: tutto quello che c'è da sapere. Il Mercedes me Connect funziona invece così.

Quale rete mobile fornisce i dati?

Kia Connect è collegata alla rete Vodafone.

Kia Connect si basa su una connessione dati 5G?

No.

Per quanti anni Kia Connect è offerto gratuitamente?

Sette.

Kia Connect è utilizzabile anche all'estero?

Nell'Unione Europea e nel Regno Unito, a condizione che Vodafone o uno dei suoi partner operi in quella nazione.

È possibile disattivare temporaneamente i servizi Kia Connect?

Sì, c'è una modalità Offline simile alla modalità aereo dello smartphone.

Una singola auto può supportare più di un account Kia Connect?

Il primo utente che si connette all'auto e a Kia Connect diventa l'amministratore. A quel punto si può utilizzare la funzione "condividi accesso" per consentire ad altri di collegare il proprio account all'auto.

Com'è possibile disconnettere il proprio account se si vende l'auto?

Cancellando il numero di telaio della vettura dall'app o resettando i servizi Kia Connect direttamente a bordo.

È possibile farlo da remoto?

Sì, attraverso l'app Kia Connect.

Se un precedente proprietario non disconnette il proprio account dalla vecchia auto, può continuare a monitorare i movimenti della vettura tramite l'app?

Sì, al momento dell'acquisto di una Kia usata dotata di telematica il nuovo proprietario dovrebbe ripristinare/resettare il dispositivo.