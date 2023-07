Come funziona Enjoy, il car sharing di Eni

Se vivete in una grande città, avrete sicuramente visto delle Fiat 500 o Doblò rossi con la scritta Enjoy: sono le vetture di uno dei servizi di car sharing più popolari in Italia.

Ma come funziona Enjoy? Il servizio è molto semplice da usare, e vi consente di effettuare gli spostamenti di tutti i giorni senza congestionare il traffico e riducendo l'inquinamento, che sia per andare a cena fuori, per una commissione di qualunque tipo, per andare in aeroporto e perfino per un piccolo trasloco!

Andiamo a scoprire questa app e come si usa per registrarsi, prenotare, guidare un veicolo e infine pagare, ma non prima di ricordarvi i migliori siti per noleggiare un'auto.