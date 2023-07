Come funziona una dashcam

Andiamo quindi a scoprire cosa sia esattamente una dashcam , in modo da definirne meglio l'utilità e capire se possa fare al caso vostro, oltre a evidenziarne gli aspetti legali e vedere come installarla per non incorrere in problemi. Ma prima di tutto, non perdetevi la nostra selezione delle migliori dashcam sul mercato .

Sono infatti tutti registrati su queste piccole videocamere, e a parte il fatto di poter condividere o meno l'attrazione per questi video, evidenziano un aspetto importante: questi dispositivi registrano quello che avviene sulla strada, oltre a fornirvi in alcuni casi strumenti per riconoscere la segnaletica o altro.

Indice

Cos'è una dashcam

Nel momento poi in cui dovreste essere coinvolti in un incidente, potrete salvare il filmato sul telefono o sul computer.

Alcune dashcam hanno anche la modalità di parcheggio, che inizierà automaticamente la registrazione se la vostra auto viene urtata mentre è parcheggiata. Potrebbe anche essere inclusa una funzione SOS, per avvisare i servizi di emergenza in caso di collisione e altre offrono anche la possibilità di rilevare i segnali stradali e mostrarli sul piccolo schermo rivolto verso di voi. Insomma, più siete disposti a spendere, e più funzionalità otterrete.

Quasi tutte le dashcam supportano almeno una risoluzione di 720p o 1080p , e se alcune arrivano anche a 4K, quelle posteriori mediamente sono da 720p. Altre caratteristiche includono la presenza di GPS per tracciare posizione e velocità, i sensori per rilevare una collisione e il Wi-Fi per trasferire il filmato al telefono.

Questi dispositivi necessitano poi di un'alimentazione, in genere la presa da 12 V dell'accendisigari, e di una memoria da acquistare separatamente, una scheda SD piuttosto capiente, su cui registrare i filmati (alcune sono dotate di memoria interna eMMC, quindi non è necessario in questi casi).

In realtà già il nome è fuorviante, perché non attaccherete l'auto al cruscotto, ma al parabrezza in un punto che non ostacoli la visuale, generalmente in alto e al centro, dietro allo specchietto retrovisore .

Come funziona una dashcam

Quindi una dashcam registra quello che accade sulla strada, di fronte o dietro al veicolo. Esempi famosi di dashcam sono la ripresa del febbraio 2013 della meteora di Chelyabinsk, in Russia, dove le dashcam sono molto usate per difendersi dalla polizia corrotta e hanno valore legale in caso di contestazione da parte dell'assicurazione.

Come abbiamo detto, il posizionamento è molto importante, e prevede non solo il fatto di attaccarla a parabrezza vicino allo specchietto, ma anche il collegamento con la presa accendisigari per fornire energia elettrica. Come vedremo nel capitolo successivo, è necessaria un po' di manualità per fare un lavoro fatto bene e non lasciare cavi penzolanti, ma con un po' di pazienza si può fare un buon lavoro.

La dashcam può risultare utile in numerose situazioni, sia durante la guida che durante la sosta, anche grazie alla localizzazione tramite GPS che registra posizione e ora della registrazione.

Nel primo caso, può essere utilizzata come prova (vedremo poi con che valore) in caso di incidente.

Nella sosta, può essere usata per registrare eventuali atti vandalici o per contestare una multa. In questo caso sono meno utilizzate, anche perché l'alimentazione viene dalla batteria del veicolo e dipende da come la presa accendisigari è attivata, se solo con il motore acceso o sempre (e se sempre, forse non vorrete rischiare che la dashcam vi prosciughi la batteria).

Una volta scelta la dashcam giusta (qui sotto trovate un paio di proposte, ma per una visione più completa vi rimandiamo alla nostra selezione), si pone il problema di come installare correttamente una dashcam. Cerchiamo di dare qualche indicazione.