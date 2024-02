Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata anche alla nostra guida su come funzionano i tutor in autostrada , dispositivi sempre pensati per scoraggiare le infrazioni di velocità ma che funzionano in maniera diversa.

Ma cos'è esattamente e come funziona un autovelox ? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo apparecchio, che sia fisso o mobile, oltre a capire a che distanza rileva la velocità, come sapere dove trovarli e cosa fare in caso di multa.

Strumento da molti ritenuto fondamentale per imporre il rispetto dei limiti di velocità e da altri considerato una vera e propria trappola per fare cassa, l' autovelox è l'incubo di molti automobilisti.

Indice

Cos'è un autovelox

che prende il nome dal marchio registrato Autovelox dell'azienda Sodi Scientifica che li produce (o meglio produce un modello con una data tecnologia, inventata da Fiorello Sodi), è un termine generalmente indicato per una serie di sistemi, anche diversissimi tra loro, atti a determinare la velocità di. E quindi intesi come deterrente e controllore per il mantenimento deisu strade urbane ed extraurbane.

Ci sono diversi tipi di autovelox, fissi, mobili o bidirezionali, che sfruttano quindi tecnologie differenti per il loro funzionamento, ma il concetto è sempre lo stesso: misurare la velocità di un veicolo e fotografarne la targa per consentire l'individuazione del proprietario e notificare l'eventuale sanzione.

Sviluppati a partire dal 1956 dal'azienda tedesca Telefunken su idea di Heinz Lueg, la produzione è iniziata nel 1957 con i primi dispositivi fissi, mentre si deve attendere il 1959 per i primi autovelox mobili.

In Italia la commercializzazione per Polizia stradale e Polizia Municipale è stata avviata nel 1972, e in pochi anni sono diventati uno strumento utilizzatissimo sulle nostre strade.

Per dare qualche numero, in Italia ce ne sono 11.000, più che in qualsiasi altro stato europeo, e sono diventati oggetto anche di aspre discussioni politiche in quanto buona parte degli utenti li considerano uno strumento utilizzato "per fare cassa".

Il motivo, come denunciato dal Codacons, è spesso il fatto che a volte sono posizionati come vere e proprie trappole, lungo strade con limiti che paiono irragionevolmente bassi e dotati di segnalazioni inefficaci. Qualunque sia la verità, nel 2022 sono stati raccolti quasi 76 milioni di euro in multe dagli autovelox in 17 Comuni, con città come Firenze, Milano e Genova responsabili da sole di più della metà degli incassi (22, 13 e quasi 11 milioni di euro rispettivamente).

Ma come funzionano gli autovelox? Andiamo a scoprirlo a seconda del tipo.