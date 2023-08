Il mercato delle automobili è sempre in fermento, e questo riguarda non solo quella relativo ai veicoli nuovi ma anche quello delle auto usate. E proprio in questo contesto sappiamo che online ci sono diverse piattaforme che permettono di trovare e acquistare un'auto usata. Oltre all'acquisto, tali piattaforme permettono anche di vendere la propria auto usata. Dunque se vi trovate nella situazione in cui siete alla disperata ricerca di un'auto usata oppure se avete la necessità di vendere la vostra, sappiate che Autohero potrà darvi una grossa mano. In questa guida andremo quindi a vedere come funziona Autohero. Nello specifico, vedremo come acquistare l'auto usata che cercate, quali garanzie vi sono, e anche come vendere un veicolo usato evitando brutte sorprese. Prima di partire vi ricordiamo anche i migliori siti e le migliori app per noleggiare auto.

Indice

Come comprare auto usate su Autohero

Dunque se siete nella situazione in cui avete necessità di acquistare un'auto usata, allora Autohero è tra le piattaforme che dovete consultare. Rispetto alle tante altre alternative, Autohero offre delle garanzie interessanti. Comprare un'auto usata su Autohero infatti prevede una garanzia di 1 anno per il motore e fino a 10.000 km per la trasmissione. Inoltre, se comprate un'auto usata su Autohero potrete godere anche di un periodo di prova di 21 giorni o fino a 500 km per valutare se la vettura che avete scelto fa davvero al caso vostro.

Andiamo quindi a vedere come funziona Autohero per comprare un'auto usata. La prima cosa da fare ovviamente è recarsi al sito ufficiale. A questo punto dovrete cliccare su Trova la tua auto. A questo punto si aprirà una nuova schermata, all'interno della quale è presente una barra di ricerca con vari filtri per affinarla. Nella barra di ricerca dovrete inserire il modello dell'auto che state cercando. Potete anche lasciare vuota la barra e modificare solo i filtri. Potrete infatti selezionare i risultati di ricerca in base al prezzo, anno di immatricolazione, chilometraggio, tipologia di cambio e di carburante e tanto altro.

Ogni vettura presente su Autohero prevede una pagina dedicata con foto reali e informazioni dettagliate sul motore e condizioni della carrozzeria, nonché sull'allestimento e gli optional presenti. Sarà chiaramente visibile anche il prezzo con le varie possibilità di rateizzazione. Una volta selezionata l'auto da acquistare allora dovrete inserire i vostri ed eventualmente contattare Autohero per mettervi d'accordo per un'eventuale prova o visione della vettura. In questo contesto, è bene specificare che tutte le auto in vendita su Autohero sono ispezionate e ricondizionate dalla stessa Autohero, un livello di garanzia aggiuntivo rispetto all'acquisto dell'usato da privati.

Come vendere auto usate su Autohero

Se invece siete nella condizione in cui dovete vendere la vostra auto, allora anche in questo caso Autohero può aiutarvi. La piattaforma infatti prevede anche un servizio di valutazione dell'usato con supporto alla vendita. La prima cosa che dovete fare per vedere un'auto su Autohero è recarvi a questo indirizzo. Vi verranno chieste delle informazioni preliminari come la marca dell'auto, il modello, il chilometraggio e l'allestimento. Quindi dovrete inserire il vostro indirizzo email e successivamente confermarlo dopo la ricezione della prima email.

Aprendo il link nella prima email ricevuta poi sarà possibile inserire le informazioni aggiuntive richieste per la valutazione dell'auto. Dovrete indicare in che stato è il motore, gli interni, la carrozzeria, l'impianto di climatizzazione, i freni. Dovrete infine indicare quando intendete vendere l'auto e se intendete venderla a un privato o a un concessionario. Dopo aver inserito tutte queste informazioni dovrete attendere una nuova email da parte di Autohero. Una volta ricevuta potrete accedere al link per visualizzare la valutazione dell'auto. A questo punto potrete scegliere se effettuare una permuta oppure se vendere esclusivamente l'auto e incassare l'importo.

Come funziona la permuta su Autohero

La permuta è una modalità di acquisto molto in voga nel settore delle auto. La permuta sostanzialmente consiste nel vendere la propria auto per acquistarne contestualmente una nuova. Vi farà piacere sapere che Autohero permette anche di effettuare la permuta. Per effettuare una permuta su Autohero dovrete per prima cosa valutare la vostra auto, ovvero quella che intendete dare per acquistarne una nuova. Dovrete quindi seguire la procedura che è descritta esattamente al paragrafo precedente. Una volta ricevuta la valutazione della vostra auto attuale dovrete cliccare sull'opzione Fai una permuta sulla tua nuova auto. A questo punto dovrete scegliere il modello di auto usata in vendita su Autohero, abbiamo descritto la procedura al paragrafo sopra. Dopo averla scelta potrete completare la permuta. Chiaramente la differenza di prezzo, nel caso in cui l'auto da acquistare fosse più costosa della vecchia, verrà corrisposta in fase di completamento della permuta.

Come funziona il trasporto con Autohero