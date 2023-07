L'idea non è esattamente nuova, se si pensa che già nel 1807 venne disegnato il primo motore a idrogeno (anche se oggettivamente molto diverso da quelli attuali), ma ci sono ancora molti problemi tecnici da risolvere, ed ecco perché questa soluzione non è molto diffusa. Andiamo a scoprire perché, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento sulle auto Fuel-Cell .

Le auto elettriche a batteria sono i veicoli al momento più popolari per combattere l'inquinamento, ma non sono esenti da difetti , soprattutto legati alle limitazioni fisiche delle batterie e all'approvvigionamento di elettricità .

Indice

Cos'è un'auto a idrogeno

In anni più recenti, si è pensato invece di utilizzare l'idrogeno come combustibile per una reazione chimica con l'ossigeno.

L'idea di utilizzare l'idrogeno per alimentare un motore ha radici profonde. Già nel 1807 Francois Isaac de Rivaz progettò il primo motore a combustione interna alimentato a idrogeno, e un secolo e mezzo dopo, Roger Billings convertì il motore di una Ford Model A per funzionare a idrogeno. Stiamo parlando di motori a combustione, perché l'idrogeno è altamente infiammabile, e per lo stesso motivo è stato utilizzato dagli anni '60 per inviare i razzi della NASA nello spazio.

Le auto Fuel Cell liberano energia da una reazione di tipo redox che utilizza un catalizzatore (in genere il platino) usato per combinare due reagenti , un combustibile (in genere idrogeno) e un agente ossidante (in genere ossigeno). Questa reazione genera un flusso di elettroni (elettricità), che viene usata per alimentare il motore elettrico.

Come funziona un'auto a idrogeno

Come funziona effettivamente un'auto a idrogeno?

Come abbiamo detto, nel passato si era pensato di utilizzare questo elemento come combustibile per un'auto a combustione interna (con motore specializzato o convertito), ovvero come sostituto diretto della benzina o del diesel. In questo caso, l'idrogeno pressurizzato viene iniettato direttamente nella camera di combustione di un motore e la combustione avviene come in un normale motore endotermico.

Usare l'idrogeno in questo modo non è molto comune, soprattutto perché non è denso di energia come la benzina, ma la combustione dell'idrogeno produce meno emissioni, e lo scarico principale è acqua, con molti meno gas NOx tossici provenienti dal calore prodotto dal motore.

Mazda e Aston Martin hanno realizzato esperimenti di questo tipo, ma poi si è pensato che l'idrogeno si potesse sfruttare come combustibile per generare elettricità.