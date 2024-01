Ma prima di approfondire questo aspetto, non scordate di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come cambiare l'assicurazione auto .

Andiamo a scoprirlo, cercando di capire i vari tipi di risarcimento e come chiederli, quali sono le tempistiche, quale aumento può comportare e cosa succede in caso di incidente con colpa.

Purtroppo a volte, anche con le migliori intenzioni e la massima attenzione, si può restare coinvolti in un incidente con l'auto. E se anche nella concitazione del momento è sempre bene mantenere la calma e affrontare la situazione con lucidità, poi arriva il momento in cui ci si chiede come funziona l'assicurazione auto in caso di incidente .

Cosa fare in caso di incidente

In caso non abbiate compilato il modulo, i tempi di risarcimento sono più lunghi. In ogni caso dovete informare la compagnia per iscritto su quanto successo, e formulare la cosiddetta " denuncia cautelativa ", vale a dire la descrizione del sinistro.

Se con l'altra persona siete d'accordo sulla dinamica del sinistro, è importante che entrambi firmiate il modulo in modo da abbreviare le tempistiche di risarcimento, altrimenti in caso di disaccordo ognuno compilerà il proprio modulo singolarmente per fornire la propria versione sull'incidente.

Inoltre è molto importante mettere in sicurezza la zona, azionando le frecce e ricordarsi che quando si scende dal veicolo bisogna indossare il gilet catarifrangente (qui trovate gli oggetti obbligatori da tenere in auto ). Se in condizioni di scarsa visibilità è opportuno evitare che altri veicoli vengano coinvolti, mettendo un triangolo retroriflettente a distanza opportuna.

Questo è molto importante, soprattutto in caso l'incidente sia causato da voi, perché per omissione di soccorso si rischia la reclusione fino a 3 anni e la sospensione della patente fino a 5 anni.

In caso di incidente stradale con feriti non potete allontanarvi dal luogo dell'incidente, ma bisogna chiamare le Forze dell'Ordine e l'ambulanza e attendere il loro arrivo.

Come funziona l'assicurazione auto in caso di incidente

Una volta stabilite le dinamiche di un incidente e firmato, nel migliore dei casi, il modulo di Constatazione amichevole, l'assicurazione interverrà per il risarcimento. Ma come funziona, cosa paga l'assicurazione, quali sono i tempi e cosa succede in caso sia colpa nostra?

Andiamo a rispondere a queste domande.

Risarcimento

Una volta archiviato l'incidente, se non ci sono stati feriti, o peggio, avrete compilato la constatazione amichevole: ora bisogna contattare la propria assicurazione per il risarcimento.

Giusto per chiarezza, il risarcimento rappresenta il rimborso dei danni riportati in seguito al sinistro, tenendo presente che la RC Auto obbligatoria copre contro i danni provocati a terzi, persone oppure oggetti, nei limiti del massimale previsto dal contratto (minimo 6,07 milioni di euro per danni causati alle persone e 1,22 milioni di euro per danni alle cose).

Due sono le opzioni in caso di incidente: risarcimento diretto e risarcimento ordinario. Nel caso del risarcimento diretto, la soluzione più diffusa introdotta con il Decreto Bersani, la vittima del sinistro ottiene il risarcimento attraverso la propria compagnia assicurativa grazie alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).

Il risarcimento diretto è la procedura più semplice e veloce, con tempi di attesa più brevi, ma per potersi avvalere di questa opzione devono essere rispettate alcune condizioni. Prima di tutto può chiederlo solo chi non è responsabile o lo è solo in parte, e inoltre l'incidente deve essere avvenuto con un urto diretto tra solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e non devono essere stati coinvolti pedoni o altri veicoli non motorizzati.

Con questa procedura si può chiedere anche indennizzi per lesioni fisiche al conducente entro il 9% di invalidità (lesioni lievi), mentre i terzi trasportati (persone sui veicoli coinvolti) possono ottenere indennizzi superiori anche oltre al 9% di invalidità (lesioni gravi).

Il risarcimento ordinario invece prevede che la richiesta di risarcimento venga inviata alla compagnia di assicurazione del responsabile dell'incidente. Questo tipo di opzione viene intrapresa quando il sinistro ha coinvolto più di due veicoli, passanti o con lesioni al conducente superiori al 9% di invalidità, oltre a incidenti che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero.

In questi casi la richiesta dei danni va inviata alla compagnia assicurativa della controparte mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno o con una PEC, e la procedura risulta più lunga e complessa.

A questo punto si può procedere con la denuncia del sinistro all'assicurazione, che deve essere fatta entro 3 giorni dall'incidente. In alcuni casi le assicurazioni offrono delle applicazioni o dei moduli sul sito, ma in generale bisogna inviare una lettera raccomandata A.R. o una PEC contenente le proprie generalità e quelle dell'altro conducente (e anche del proprietario se non sono la stessa persona), il numero di polizza della propria assicurazione auto e dell'altro veicolo, la targa, il modello e il colore dell'altro veicolo coinvolto, una descrizione dei fatti e i dati di eventuali testimoni, in caso non sia stato compilato il CID, e le eventuali dichiarazioni dei testimoni.

Se vi state chiedendo come funziona il risarcimento senza CID, sappiate che in questo caso il procedimento richiede tempi più lunghi.

In questo caso, in questa situazione, è necessario rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza per tutelare la propria situazione, come Carabinieri o Polizia Stradale.

In caso di incidenti con feriti, bisogna rivolgersi al comando di polizia intervenuto nell'incidente per conoscere i dati dei testimoni, mentre in caso di deceduti bisogna attendere il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. È necessario inserire anche la documentazione medica.

Per avere un'idea delle raccomandate da scrivere per il risarcimento, potete trovare scarica uno dei fac-simile forniti direttamente dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni su cui ci siamo basati per la compilazione di questa guida.

Negli incidenti senza feriti in cui sono coinvolti veicoli con targa estera, la gestione del sinistro è affidata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), mentre in caso il veicolo sia senza assicurazione o il conducente che ha provocato il sinistro si dia alla fuga, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se invece il sinistro è avvenuto all'estero, in un paese aderente alla Carta Verde o appartenente alla Spazio Economico Europeo (SEE) è necessario rivolgersi alla compagnia della controparte anche direttamente dall'Italia attraverso il mandatario dell'assicuratore presente nel nostro Paese, ma sempre entro 3 giorni dall'incidente.

In caso di sinistro verificatosi in un paese estero non aderente alla Carta Verde, bisogna invece rivolgersi alla compagnia del responsabile dell'incidente o al Bureau competente. In alcuni Paesi come la Svizzera sono in vigore accordi specifici ed è possibile chiedere supporto al CONSAP.

Una volta inoltrata la denuncia di sinistro, verrete contattati dal perito e dal liquidatore assicurativo, che effettueranno le verifiche sulla dinamica dell'incidente per determinare le responsabilità delle parti coinvolte e definire la liquidazione dei danni. Più complete sono le informazioni fornite, con referti medici, testimoni e indicazioni, più veloce sarà il completamento degli accertamenti.

A seguito degli accertamenti e valutazioni, il perito redige la perizia e calcola il risarcimento dei danni, lo inoltra alla compagnia che successivamente propone la sua offerta al danneggiato, che può accettarla o negoziarla.

In questa fase bisogna fare molta attenzione a cosa si firma per essere sicuri di non sollevare la compagnia da ogni altro pagamento e quindi proseguire il contenzioso in sede civile.

Cosa paga l'assicurazione