Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona un antifurto volumetrico per auto , un antifurto per auto in grado di rilevare i movimenti non autorizzati all'interno del veicolo e quindi di attivare una sirena per richiamare l'attenzione, e in alcuni casi anche le luci e il blocco motore..

I sensori volumetrici sono uno dei sistemi di allarme più comuni per le nostre case, e visti i pericoli che le nostre vetture corrono se parcheggiate in strada, da tempo ne sono state rese disponibili delle versioni adattate anche per questo tipo di utilizzo.

Cos'è e a cosa serve un antifurto volumetrico per auto

I sensori volumetrici non sono una novità.

Nelle abitazioni li usiamo sia per far accendere le luci automaticamente quando entriamo in una stanza o come veri e propri antifurto per stare più tranquilli in caso qualche malintenzionato forzi una finestra o la porta d'ingresso.

Se il sensore rileva un movimento quando attivato, fa suonare la sirena, nella speranza di mettere il ladro in fuga o quantomeno allertare i vicini.

Per le auto il concetto è lo stesso, solo che si utilizzano sensori più piccoli per nasconderli nell'abitacolo e renderli meno evidenti: in caso di effrazione, ovvero un ladro che rompe un finestrino quando il sistema è attivato, viene rilevata una variazione di volume e viene attivata la sirena, a volte in combinazione con il blocco motore per una maggiore sicurezza.

Ecco quindi spiegato cos'è un antifurto volumetrico, un tipo di antifurto per auto molto popolare fino a qualche tempo fa che consente di rilevare movimenti all'interno del veicolo.