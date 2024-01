Ma prima di approfondire questo aspetto, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su un altro tipo di allarme: l'antifurto volumetrico , e magari scoprirete che potrebbe essere un'alternativa (o un'integrazione, non si sa mai) adeguata.

Ma cos'è e come funziona un antifurto satellitare per auto ? Andiamo a scoprirlo e a vedere quanto costa, perché questo dispositivo è in realtà disponibile in differenti versioni, e se quella con centrale operativa è senza dubbio la più efficace, a seconda delle vostre esigenze potremmo optare per una soluzione più economica.

Cos'è un antifurto satellitare per auto

Inoltre questi sistemi sono spesso associati a un'applicazione per smartphone, che ci consente di sapere sempre dove sia la nostra auto, da qualunque parte del mondo, e avere accesso anche a una serie di dati sulle nostra abitudini di guida , con la possibilità di imparare percorsi più veloci o che ci possano far risparmiare carburante.

Tra queste troviamo le notifiche in tempo reale, via SMS o chiamata, sia se l'auto esce da un perimetro da noi assegnato (geofencing) che se ha subito una manomissione della batteria o del localizzatore stesso. Inoltre può essere coadiuvato dal blocco del motore a distanza e da una centrale di controllo in grado di aiutarci nella localizzazione e nel contattare le forse dell'ordine.

Questa soluzione permette di localizzarlo in quasi ogni parte del mondo (ovviamente in questo incorrono i limiti della tecnologia, come l'impossibilità di connessione con i satelliti se ci si trova al chiuso come in un garage o tra palazzi alti), e può essere implementato con soluzioni particolarmente avanzate.

per auto è un tipo di antifurto che come suggerisce il nome consente di tracciare il proprio veicolo grazie al(Global Positioning System), la stessa tecnologia che utilizziamo sui telefoni per ottenere indicazioni stradali con un navigatore.

Infine dovete considerare un aspetto: gli antifurto satellitari, avendo bisogno di una SIM, hanno quasi sempre un abbonamento. Quelli che non ce l'hanno richiedono che sottoscriviate voi un piano con un operatore per una SIM dati (bastano 100 MB al mese), oppure ce ne sono alcuni che a fronte di un prezzo di acquisto leggermente più alto non richiedono un abbonamento.

Un altro svantaggio dell'antifurto satellitare è che il nostro veicolo, e quindi i nostri spostamenti, sono costantemente monitorati dall'azienda che produce questi dispositivi, e anche se questi dati sono subordinati a limiti fissati dal Garante per la Privacy, a qualcuno potrebbe non far piacere.

In alternativa, negli ultimi tempi sono state sviluppate soluzioni a onde radio ad alta frequenza. Queste soluzioni consentono di comunicare con il veicolo anche in presenza di jammer, rendendo il sistema più difficilmente oscurabile. Ovviamente stiamo parlando di sistemi che fanno lievitare molto il costo, e quindi hanno senso solo per veicoli di un certo valore (o in alcuni casi sono disponibili solo per veicoli di fascia alta).

Per questo motivo deve essere installato in punti dove non ci sono parti metalliche, o, nei sistemi più avanzati che costano di più, utilizzare più antenne GPS per aumentare la capacità di ricezione e rendere più difficile la localizzazione da parte del ladro.

Un lato negativo da considerare è che per quanto avanzata tecnologicamente sia questa soluzione, i ladri si sono adeguati, e quelli più attrezzati sono dotati di sistemi di disturbo in grado di causare interferenze, i cosiddetti jammer.

Il sistema funziona solo finché l'eventuale ladro non lo individua, e per questo motivo moduli e centralina devono essere posizionati con una certa cura. Se infatti il ladro dovesse trovare l'antenna GPS potrebbe romperla o disattivarla facilmente, quindi è sempre opportuno rivolgersi a un tecnico professionista che faccia un lavoro adeguato.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il sistema può essere alloggiato discretamente in modo da non essere individuato, ed è così efficace che, come vedremo, alcune assicurazioni offrono sconti sui premi per la garanzia furto e incendio in caso si installi questo dispositivo, ma ci sono alcuni aspetti da tenere presente.

Come funziona un antifurto satellitare per auto

Nel capitolo precedente abbiamo spiegato cosa sia un antifurto satellitare. Andiamo a vedere come funzioni e quali diverse tipologie ci possono essere per venire incontro alle diverse esigenze.

Come abbiamo visto, un antifurto satellitare funziona sfruttando la rete GPS, il che permette di stabilire la posizione del veicolo in tempo reale ed eventualmente rintracciarlo in caso di furto. Per poter funzionare quindi l'antifurto non deve solo recuperare la propria posizione dai satelliti, ma anche comunicarla al telefono del proprietario tramite un'app apposita o alla centrale di controllo dell'azienda produttrice.

Ecco perché in genere un antifurto satellitare è composto da tre componenti:

il modulo GPS, un ricevitore che serve per il collegamento con i satelliti

un ricevitore che serve per il collegamento con i satelliti il modulo GSM, un trasmettitore che grazie a una SIM permette di inviare gli aggiornamenti ai server dell'azienda produttrice e quindi al proprietario tramite l'app apposita o eventualmente a un centro di controllo,

un trasmettitore che grazie a una SIM permette di inviare gli aggiornamenti ai server dell'azienda produttrice e quindi al proprietario tramite l'app apposita o eventualmente a un centro di controllo, la centralina, necessaria per la gestione dell'elettronica e spesso dotata di batteria per essere autonoma dal punto di vista dell'alimentazione elettrica.

L'antifurto satellitare, che è di dimensioni ridotte, deve essere quindi montato da un tecnico specializzato in modo da soddisfare tre requisiti che non sia individuabile da un ladro, che non interferisca con l'elettronica dell'auto e il cui segnale GPS non sia schermato dalle componenti metalliche del veicolo.

Detto questo, come abbiamo anticipato nel primo capitolo ci sono diversi tipi di antifurto satellitare: vediamo le possibilità a vostra disposizione, tenendo presente che anche gli antifurto satellitari non sono perfetti e la soluzione migliore è utilizzare diversi tipi di antifurto in modo da ostacolare più efficacemente l'azione del ladro.

Per esempio, a un antifurto satellitare si può abbinare un antifurto volumetrico o perimetrale, e magari ance un blocco elettronico.

Con blocco motore

Se l'antifurto satellitare è un'ottima soluzione per localizzare il nostro veicolo, molte volte la semplice posizione non permette di recuperarlo. Da soli infatti non possiamo fare praticamente niente (è fortemente sconsigliato agire in autonomia), mentre le forze dell'ordine hanno giustamente altre priorità, motivo per cui agiscono spesso poco tempestivamente.

Alcune soluzioni in abbonamento prevedono l'invio di eventuali guardie giurate per recuperare la vettura, ma anche loro non possono fare molto in autonomia, soprattutto nel caso la vettura si trovi in una proprietà privata.

Ecco perché gli antifurto satellitari più avanzati e costosi presentano anche altre funzioni attive che intervengono direttamente per impedire il furto.

Tra queste troviamo il blocco motore, che consente di impedire l'avviamento o fermare il motore tramite blocchi elettronici a livello della centralina.

Un sistema come quello di Viasat, ad esempio, è in grado non solo di permettere il blocco dell'avviamento tramite comando dalla centrale operativa, ma anche il blocco automatico dell'avviamento in caso di mancato riconoscimento, segnalazioni intrusione, tentato furto e spostamento non autorizzato, e del blocco motore automatico in caso venga rilevato il jamming.

Ovviamente queste soluzioni hanno un costo.

Con centrale operativa

Gli antifurto satellitari più evoluti e costosi includono, in genere dietro il pagamento di un abbonamento, l'assistenza di una centrale operativa attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Questa soluzione non solo è in grado di ricevere automaticamente dall'antifurto le comunicazioni relative agli spostamenti o alla manomissione, ma anche di bloccare eventualmente il motore da remoto, attivare segnalatori ottici come le luci o acustici come la sirena, e anche contattare le forze dell'ordine per il recupero del veicolo.

Ovviamente la centrale operativa comunicherà sempre prima con il cliente per verificare l'effettiva emergenza, e in alcuni casi offre un servizio viva voce per comunicare direttamente dal veicolo in situazioni di pericolo anche non legate a un furto, ma per esempio a un incidente.