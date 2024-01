Andiamo a vedere quindi cos'è e come funziona un antifurto antisollevamento per auto , oltre a scoprire quanto possa costare. Perché questa soluzione, piuttosto semplice e anche relativamente economica, spesso può servire da deterrente in più per salvaguardare l'integrità del nostro veicolo. Ma prima di tutto, non scordatevi di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come verificare l'assicurazione auto online .

C'è poco da fare: se un ladro prende di mira la vostra vettura non c'è antifurto che tenga, ma potete pensare di rendergli quantomeno più complicata l'impresa. Ecco perché spesso non conviene affidarsi a un unico sistema antifurto , ma a diversi che vadano a monitorare differenti aspetti del veicolo, come la posizione, con i satellitari, l'intrusione, con i volumetrici, e lo spostamento, con gli antisollevamento.

Indice

Cos'è un antifurto antisollevamento per auto

In alternativa, potete acquistarlo successivamente e farlo installare da un tecnico specializzato per essere sicuri di avere un dispositivo che funzioni come previsto.

Per questo potreste trovare l'allarme antisollevamento in pacchetti in combinazione con l'antifurto perimetrico e quello volumetrico, o anche solo con quest'ultimo .

Diversi produttori di auto offrono questo sistema come optional, in genere collegato ad altri antifurto, perché come anticipavamo in apertura l'efficacia di questi strumenti aumenta se vengono sommati tra loro.

Questi sensori, come vedremo nel capitolo successivo, monitorano l'angolo di inclinazione del veicolo, e si adattano alle condizioni attuali in modo da non suonare per esempio se la vettura è parcheggiata in pendenza.

La variazione dell'inclinazione è registrata sia a livello longitudinale che trasversale, quindi l'allarme si attiva sia in caso l'auto venga sollevata dal retro o di fronte, per essere trainata, che se sollevata con un cric, come avviene quando si vogliono rubare le ruote.

E qui che interviene l'antifurto antisollevamento , un dispositivo che come suggerisce il nome interviene per avvisare che l'auto è stata sollevata, grazie a sensori di inclinazione che si attivano non appena registrano un cambiamento significativo, attivando così l'allarme.

Questo significa che se stiamo utilizzando un antifurto volumetrico , che si attiva in caso di rottura dei vetri o apertura delle portiere, non suonerà e andando a prendere l'auto parcheggiata sotto casa, sicuri che non sia successo niente di male perché non siete stati svegliati dalla sirena, vi troverete di fronte a un'amara sorpresa.

Per rubare un veicolo, i ladri non hanno necessariamente bisogno di entrarci, ma possono anche semplicemente sollevarla e rimorchiarla in un altro punto per poi agire con comodo e lontano da occhi indiscreti.

I vantaggi di questo sistema sono l'estrema semplicità e il fatto che una volta montato è invisibile all'eventuale ladro. Questo perché si tratta semplicemente di una centralina (una scatola grande meno di un palmo) collegata a una sirena, senza componenti visibili o cavi in evidenza. Inoltre è una soluzione piuttosto economica, che ben si presta a essere abbinata ad altri antifurto per rendere l'auto meno "appetibile" per un ladro.

Un altro vantaggio è che questo strumento non serve solo per il furto dell'auto, ma come abbiamo anticipato anche semplicemente per quello delle ruote, il che può essere di particolare interesse per i proprietari di veicoli con cerchioni e pneumatici costosi (che magari non usino dadi antifurto).

Gli svantaggi sono che si tratta appunto di un antifurto molto specifico, e per questo dà il meglio di sé in combinazione con altri strumenti come l'antifurto volumetrico e perimetrale, a cui è spesso accoppiato. Inoltre il suo effetto è principalmente quello di far suonare una sirena, il che non è un deterrente di grande rilevanza per un ladro, a meno che non si parcheggi l'auto vicino alla propria abitazione e si possa intervenire direttamente chiamando la polizia e spaventando i ladri.