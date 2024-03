State considerando l'acquisto di un' auto nuova ? In questa guida, scopriremo come fare un preventivo Peugeot online.

Peugeot, ottenere un preventivo e ordinare l’auto

Selezionate una motorizzazione (sono disponibili diversi motori, come Hybrid, PureTech), il colore (alcune tonalità potrebbero richiedere costi aggiuntivi), il tessuto degli interni, eventuali optional (come la predisposizione ruotino di scorta, pack navigation etc.) e i prodotti per aumentare il comfort (tra cui i sedili anteriori riscaldabili).

Dopo aver scelto tutti gli optional, cliccate "Inizia ordine". Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello scelto.