Come fare un preventivo Citroën online

In questa guida, scopriremo come fare rapidamente un preventivo Citroën online. Gli utenti possono personalizzare il veicolo, verificarne il costo e procedere con l'acquisto.

Indice

Citroën, richiedere un preventivo e ordinare l’auto

In questa schermata, trovate tutti modelli attualmente disponibili (tra cui C3, C3 Aircross SUV, C4 X 5, Ë-C4 X Elettrica, C5 Aircross, C4 5 porte). Potete anche utilizzare i filtri per individuare rapidamente l'automobile perfetta.

Scegliete la versione (ad esempio "YOU", "YOU Neopatentati", "Feel Pack Neopatentati", "MAX Neopatentati", "PLUS", "MAX"). Premendo "Vedi le caratteristiche principali", potrete leggere tutte le informazioni. Per proseguire, fate click su "Inizia ordine".