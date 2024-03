Ci piaccia o meno, il numero di veicoli elettrici sulle nostre strade continuerà solo a crescere, e con loro le batterie che le alimentano. Ma una volta arrivate a fine vita che fine faranno? Gli accumulatori sono infatti costosi e potenzialmente pericolosi per l'ambiente, e si presenta un problema di gestione. Ma anche un'opportunità.

Scopriamo quindi come e dove si smaltiscono le batterie delle auto elettriche. Quando infatti si decide di rottamare un'auto a benzina o diesel, ci sono protocolli precisi per lo smantellamento. Questi però non sono applicabili alle auto elettriche, e il problema riguarda proprio le batterie.

A causa delle sostanze chimiche in esse contenute, non ci sono ancora soluzioni condivise. Il riciclo sarebbe quella ideale, in modo da non impattare sull'ambiente e recuperare le costose sostanze chimiche in esse contenute. Ma vista la complessità della loro struttura non è semplice, fisicamente o economicamente.

E infatti lo smaltimento delle batterie è una delle maggiori preoccupazioni per il futuro della mobilità elettrica. Andiamo a scoprire quali sono i protocolli attualmente in uso, e cosa si pensa di fare per risolvere il problema.