Come disdire il Telepass, sia online che in negozio

La disdetta a Telepass, per chi voglia chiudere il contratto, dipende dall'offerta sottoscritta. Vediamo come fare.

Se viaggiate spesso in autostrada (ma anche se volete semplicemente evitare di fermarvi al casello), è difficile fare a meno del Telepass. Lo strumento di pagamento tramite telepedaggio consente infatti di risparmiare tempo e di avere anche una serie di vantaggi. Adesso però ci sono delle alternative, e dopo aver valutato attentamente i pro e i contro potreste aver deciso di abbandonare il servizio. Vediamo quindi come disdire Telepass a seconda della vostra situazione e del piano che avete sottoscritto. Se infatti potete recedere dal vostro abbonamento a Telepass quando volete e senza pagare penali, la procedura può essere diversa. Si può infatti effettuare la disdetta a Telepass online o in un punto fisico. Attenzione, però, le possibilità a vostra disposizione dipendono dal fatto che abbiate un piano Base, Easy, Plus o Pay X. Per quanto riguarda il dispositivo, invece, può essere consegnato di persona o spedito. Andiamo quindi a scoprire le alternative a vostra disposizione per recedere dal vostro contratto Telepass. Anche, purtroppo, per decesso dell'intestatario del servizio.

Cosa serve per disdire il Telepass

Telepass è un servizio attivo in Italia da più di trent'anni, ed è quindi ben radicato nel nostro territorio. Sia per quanto riguarda la rete di punti fisici che per il supporto clienti. Cos'è Telepass Telepass è un servizio che consente il pagamento del pedaggio autostradale in modo automatico, senza fermarsi alla barriera. Il sistema funziona grazie a un dispositivo da mettere sul parabrezza, che comunicherà con le boe al casello, e un piano a esso associato. Ci sono diversi piani per il Telepass: Base, Easy, Plus, Pay X e Pay per use, con prezzi e vantaggi diversi. Cosa serve per disdire dal piano Telepass Come ogni aspetto dell'azienda, anche la disdetta è una procedura molto semplice. Prima di farla, però, assicuratevi di avere a disposizione tutti i dati necessari per poterla sbrigare nel minor tempo possibile. Per disdire un contratto Telepass vi serviranno, a seconda del metodo che usate per effettuarla, diverse informazioni. Prima di tutto, verificate che piano avete. Poi in generale potrebbe servirvi il codice fiscale e il numero di targa del mezzo associato (anche più di uno, se necessario). Inoltre vi serviranno il codice ID personale, il numero di contratto e il codice dell'apparecchio. Infine, vi servirà il dispositivo stesso, che dovrete restituire a Telepass. Per ogni dettaglio, qui trovate tutti i dati e i contratti dei piani.

Quando si può disdire il Telepass

C'è una tempistica per disdire Telepass? Se volete sapere se c'è un momento per disdire il proprio piano Telepass, la risposta è negativa. Potete disdire il vostro abbonamento quando volete, senza nessun limite di tempo o restrizione. Disdire il Telepass costa? Probabilmente potreste chiedervi se disdire il Telepass possa comportare un costo. Anche in questo caso la risposta è negativa. Disdire il proprio piano non costa niente.

Come disdire Telepass Base

Telepass Base è il piano d'ingresso a Telepass, che consente di accedere al telepedaggio e al pagamento di alcuni servizi. Il piano costa 1,83 euro al mese e mette a disposizione il dispositivo Slim. Ma per disattivarlo? Due sono le opzioni, e in entrambi i casi il contratto si chiuderà automaticamente non appena il dispositivo verrà restituito, senza costi. Disattivare il piano in un punto fisico Il modo più semplice per disattivare Telepass Base è andare in uno spazio fisico Telepass. Questi possono essere Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point. Qui potete trovare la mappa per scoprire quale sia quello più vicino a voi. Basta cliccare sulla scheda Restituzione dispositivo per disdetta per individuare quelli che vi interessano. Restituire il dispositivo spedendolo In alternativa, potete restituire il dispositivo spedendolo tramite raccomandata postale (A/R è meglio) a questo indirizzo: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma Per ogni dettaglio potete contattare l'assistenza a questo indirizzo.

Come disdire Telepass Easy o Plus

Telepass Easy e Telepass Plus sono i livelli superiori di Telepass, che offrono maggiori vantaggi e il cashback a fronte di un costo maggiore. Anche per questi piani la disdetta non comporta costi aggiuntivi, ma si può fare online o in negozio. Cosa sono Telepass Easy e Telepass Plus Telepass Easy è il gradino successivo del mondo Telepass. Con 2,50 euro al mese avete a disposizione il dispositivo Slim e molti più (12) servizi rispetto al piano Base. Tra questi il pagamento del bollo, il lavaggio e il carburante (o la ricarica elettrica), oltre al cashback. Il piano Telepass Plus offre invece al costo di 3 euro al mese un cashback più generoso. Tra i vantaggi inclusi, 1 lavaggio gratuito e 100 euro di cashback sui servizi di mobilità. Inoltre Telepass Plus è per i primi sei mesi a canone zero. Come disdire Telepass Easy o Plus online Il modo più semplice per disdire Telepass Easy o Plus è farlo online dalla propria Area Riservata. Per richiedere la chiusura del contratto accedete a questo indirizzo con i dati del vostro account. Successivamente selezionate nel menu di sinistra Telepass Easy o Telepass Plus e cliccate sulla voce Contratto del menu a tendina. Cliccate su Titoli di pagamento e poi su Servizi di pagamento. Infine, selezionate Disattiva servizi di pagamento. Come restituire il dispositivo Telepass Easy o Plus

Potete disdire il contratto e riconsegnare contestualmente il dispositivo in un centro fisico. Ovvero Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point, che potete trovare qui. Cliccate sulla scheda Restituzione dispositivo per disdetta per individuare quelli che vi interessano. Se preferite spedire il dispositivo dopo aver dato la disdetta online, potete farlo a questo indirizzo con raccomandata (meglio A/R): Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma Per ogni dettaglio potete contattare l'assistenza a questo indirizzo.

Come disdire Telepass Pay X

Telepass Pay X è un servizio di Telepass creato in collaborazione con BNL. Questo strumento è un conto e una carta prepagata BNL, con associati i servizi Telepass e il cashback della piattaforma. Il piano costa fino a 3,40 euro al mese, ma il primo anno è gratuito. Come disattivare Telepass Pay X online Potete disattivare Telepass Pay X in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi utilizzando questo form online. Compilatelo in ogni sua parte, inserendo codice fiscale, targa associata, email e i dettagli della richiesta. Infine digitate in fondo i caratteri visualizzati e poi cliccate sul pulsante Invia Segnalazione.

Come disdire Telepass Pay per Use

Telepass Pay Per use è la soluzione senza canone mensile fisso di Telepass. Con questo piano pagate solo quando usate il servizio, 2,50 euro per il mese in cui ne avete usufruito. Oltre a questa spesa, dovete pagare una quota una tantum di 10 euro una tantum per ricevere il dispositivo. Per questo contratto non è prevista disdetta: per maggiori informazioni contattate l'assistenza a questo indirizzo.

Come disdire Telepass per decesso

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede legittimo deve dare a Telepass la disdetta e restituire l'apparato. Avete due modi per farlo, per lettera raccomandata o recandovi in un punto fisico. Come dare disdetta per decesso in un punto fisico Telepass Il modo più semplice per disdire il contratto per decesso e riconsegnare contestualmente il dispositivo è andare in un centro fisico. Ovvero Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point, che potete trovare qui. Cliccate sulla scheda Restituzione dispositivo per disdetta per individuare quelli che vi interessano. Riconsegnate il dispositivo, tenendo presente che sarà richiesto il certificato di morte dell'intestatario del contratto. Come dare disdetta per decesso tramite raccomandata o PEC Se preferite disdire il contratto per raccomandata o PEC, potete scrivere una lettera di questo tipo. Ricordatevi di allegare il certificato di morte dell'intestatario del contratto. Disdetta Telepass per decesso intestatario

Il la sottoscritto/a [Nome] [Cognome] [Codice Fiscale] [Luogo di nascita] [Data di nascita], Residente in [via, piazza] a [Città, Provincia] [Telefono] [Indirizzo email], Identificato per mezzo del documento d'identità [Numero] Rilasciato da [Comune] in data

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003, in qualità di erede legittimo e/o avente causa Notifica Il recesso dal contratto Telepass con Codice contratto: [Numero], Numero dispositivo Telepass: [Numero] Intestato al sig./sig.ra [Nome] [Cognome] [Codice Fiscale] deceduto il giorno [giorno] a [Città, Provincia].



Il sottoscritto si impegna alla restituzione dell'/degli Apparato/i Telepass/Telepass Europeo entro i tempi previsti. Luogo e Data



Firma La raccomandata può essere inviata a questo indirizzo: TELEPASS S.p.A. Customer Care — Casella Postale 2310 succursale 39 — 50123 FIRENZE La PEC invece a questo indirizzo: telepass@pec.telepass.it. Ricordatevi di consegnare il dispositivo entro 20 giorni in un negozio Telepass che trovare qui. o speditelo a questo indirizzo con raccomandata (meglio A/R): Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma Per ogni dettaglio potete contattare l'assistenza a questo indirizzo.

Domande e risposte

Quanto costa disdire il Telepass? La disdetta del Telepass non comporta costi e può essere effettuata in qualunque momento.

Come disdire Telepass numero verde? Se volete contattare l'assistenza Telepass, potete chiamare il numero verde 800 269 269 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30. In alternativa, per ogni dubbio potete contattare l'assistenza clienti da qui