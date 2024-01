Come disdire un'assicurazione auto

Perché se, come vedremo, per cambiare assicurazione bisogna attendere la scadenza della polizza, in alcuni casi particolari possiamo dare la disdetta in anticipo: scopriamo in che modo, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come risparmiare sull'assicurazione auto .

Vediamo quindi come disdire assicurazione auto prima della scadenza, anche appena pagata, che sia per vendita, rottamazione e altri motivi, oltre a scoprire come ottenere il rimborso.

Avete stipulato una polizza per la vostra auto ma dovete disdirla? Se infatti da più di dieci anni è stato abolito il tacito rinnovo , che obbligava il cliente a dare la disdetta alla propria compagnia assicurativa in caso volesse cambiare, può capitare per alcuni motivi di dover terminare l'assicurazione anzitempo.

Indice

Informazioni preliminari

Se volete dare la disdetta alla vostra assicurazione auto, dovete sapere che il mercato adesso è regolato piuttosto rigidamente, in modo da garantire la giusta libertà all'utente, ma anche una serie di doveri a cui deve sottostare.

Se infatti fino al 31 dicembre 2012 era in vigore il tacito rinnovo della polizza, che prevedeva la proroga automatica dell'assicurazione al momento della sua scadenza, dal 1° gennaio 2013 con il Decreto Sviluppo Bis questo è stato annullato.

Questo significa che in precedenza a 30 giorni dalla scadenza l'assicurazione inviava l'Attestato di merito e l'importo del premio da pagare per la polizza successiva, ma valeva la regola del "silenzio assenso". Questo faceva scattare in automatico il rinnovo, e per evitarlo bisognava dare disdetta almeno 15 giorni prima della scadenza della polizza confermando esplicitamente la volontà di non rinnovare il contratto in essere.

Dal 2013 è cambiato tutto, ed è il cliente stesso a dover rinnovare attivamente la polizza, o, se desidera cambiare, semplicemente attendere la scadenza dell'assicurazione attiva e stipulare un nuovo contratto. Dal 2017 questo vale anche per le garanzie accessorie, che invece in precedenza richiedevano comunque la disdetta (ma questo vale solo per le garanzie accessorie sottoscritte contestualmente alla RC Auto).

Questo ha portato all'introduzione del periodo di tolleranza, un intervallo di tempo di 15 giorni a partire dalla data di scadenza del contratto e durante il quale la copertura assicurativa resta attiva, dando così il tempo a chi deve sottoscrivere una nuova polizza (che ricordiamo è obbligatoria per legge) di mettersi in regola.

Attenzione, però, perché se per cambiare l'assicurazione (qui potete leggere il nostro approfondimento a riguardo) dovete normalmente aspettare che la polizza attualmente attiva finisca prima di poterne sottoscrivere un'altra, pena il pagamento di una penale che può arrivare anche all'ammontare del premio rimanente, in alcune circostanze potete dare la disdetta anzitempo.

Andiamo a scoprire quali sono e cosa bisogna fare per disdire l'assicurazione prima della sua scadenza.