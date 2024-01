Sommersi dalla miriade di scadenze che incombono sulle nostre teste è facile scordarsi del bollo auto, e per questo nel cuore della notte può capitare di svegliarsi di soprassalto chiedendosi se per caso non siamo in ritardo con il pagamento. Vediamo quindi come controllare la scadenza del bollo auto, perché il tributo regionale per autoveicoli e motoveicoli immatricolati nel nostro Paese non presenta una data unica, ma si paga a cadenza annuale a seconda della data di immatricolazione del veicolo o della data di pagamento dell'ultimo bollo. Andiamo quindi a scoprire come effettuare questo controllo online, in modo da non rischiare di incappare in sanzioni, che come vedremo non sono proprio basse, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come calcolarlo e pagarlo.

Quando scade il bollo auto

Il bollo auto è una tassa a cadenza annuale legata alla proprietà di un veicolo, e infatti deve essere pagato da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento (l'ultimo giorno), risulta essere proprietario del veicolo. Anche nel caso di leasing o noleggio a lungo termine bisogna pagare il bollo: in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, è tenuto a pagare il bollo auto anche l'utilizzatore, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, oppure, se si tratta di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, il suo utilizzatore. Questo tipo di tributo viene gestito direttamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, a eccezione delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, per le quali la tassa interviene direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Ma quando scade il bollo auto? Come anticipavamo nell'introduzione, non esiste una data unica per il pagamento del bollo, ma varia a seconda dell'immatricolazione. In genere comunque la sua scadenza cade il mese successivo al pagamento del bollo dell'anno precedente o, nel caso di primo pagamento, entro la fine del mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Dicembre 2023: Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2024

Gennaio 2024: Dal 1 febbraio al 29 febbraio 2024

Aprile 202: Dal 1 maggio al 31 maggio 2024

Maggio 2024: Dal 1 giugno al 30 giugno 2024

Luglio 2024: Dal 1 agosto al 31 agosto 2024

Agosto 2024: Dal 1 settembre al 30 settembre 2024

Settembre 2024: Dal 1 ottobre al 31 ottobre 2024

Dicembre 2024: Dal 1 gennaio al 31 gennaio 2025 Questo significa che se un veicolo è stato immatricolato a maggio, la scadenza per il pagamento a partire dall'anno successivo a quello di immatricolazione sarà entro il 30 giugno. Essendo una tassa regionale, alcune regioni applicano però metodi diversi e optano per una scadenza fissa in base al mese di immatricolazione. Inoltre considerate che le auto elettriche sono esentate dal bollo auto per i primi cinque anni dall'immatricolazione, mentre per le ibride varia a seconda della regione. Altre vetture, come le auto d'epoca, quelle appartenenti a persone con disabilità o a organizzazioni senza scopo di lucro (per esempio le ambulanze) non devono pagarlo: trovate tutti i dettagli qui. Chiarito questo aspetto, andiamo a scoprire tutti i dettagli, come controllare la scadenza del bolo auto e a quanto ammontano le sanzioni in caso di mancato pagamento.

Come controllare la scadenza del bollo auto online

Il modo più semplice per controllare la scadenza del bollo auto è farlo online dal sito dell'ACI. In caso vi stiate chiedendo come controllare la scadenza dal sito dell'Agenzia delle Entrate, sappiate che anche questo vi rimanda all'ACI. In alternativa, potete controllare sul sito della vostra regione di appartenenza, dove è possibile sfruttare la piattaforma PagoPA. Vediamo come fare. ACI Se volete controllare la scadenza del bollo auto con la targa potete utilizzare il comodissimo sito dell'ACI e cliccare sulla voce Calcola il bollo e il superbollo (dalla homepage del sito ACI cliccate su Bollo auto sotto la voce Servizi, a destra).

Quali sono le sanzioni per il mancato pagamento del bollo

Come tutte le tasse, anche il bollo auto va pagato entro i termini previsti per non incorrere in sanzioni. Ecco quali sono queste maggiorazioni in caso di pagamento tardivo. Se il pagamento avviene entro 14 giorni successivi alla scadenza, la somma aggiuntiva sarà dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (più interessi legali giornalieri). Se si paga tra il 15esimo e il 30esimo giorno dalla scadenza, la somma aggiuntiva è pari all'1,5% dell'importo originario, più gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo (percentuale annua 1,25%) Se si paga dal 31esimo al 90esimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari all'1,67% dell'importo, più interessi. Se si paga dal 91esimo ma entro un anno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'importo, più interessi. Se si paga tra uno e due anni dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 4,29% dell'importo, più interessi. Se si paga con un ritardo di due anni dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 5% dell'importo, più interessi, ma solo se la regione non ha mandato un'ingiunzione o un accertamento di pagamento. In questo caso, la sanzione è del 30% più interessi.

Altri strumenti per verificare il bollo auto

Volete togliervi il pensiero di dovervi ricordare del bollo auto? Il sito ha uno strumento che vi consente di ricevere una notifica per ricordarvi il pagamento. RicordaLaScadenza è un servizio gratuito e automatico disponibile per Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Umbria, oltre alle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Tutto quello che dovete fare è andare sul sito del servizio qui (che potete raggiungere dal sito ACI cliccando su Bollo auto a sinistra sotto Servizi e poi in basso su Vai al servizio sotto la voce RicordaLaScadenza), poi cliccate su Accedi. Adesso scegliete il metodo di autenticazione tra SPID, CIE, eIDAS e CNS e potrete iscrivere al promemoria, scegliendo se ricevere una notifica via email, messaggio SMS o con entrambi i metodi. Il servizio non vi invierà solo un promemoria, ma anche l'importo da pagare. In alternativa, la Regione Lombardia offre l'avviso via email. Per usarlo, potete usare l'Area Tributi della regione, accessibile da SPID o altri sistemi di autenticazione digitale. Ma non è l'unico sistema. Anche l'app IO vi consente di ricevere un promemoria in prossimità della scadenza del pagamento del bollo auto. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'app su Android e iOS e avviarla. Poi effettuate l'accesso tramite SPID o CIE e toccate in basso la voce Servizi. In alto toccate Bollo Auto e nella pagina che si apre scorrete verso il basso, poi assicuratevi che l'interruttore di fianco a Inviarti notifiche push sia attivo.

Domande e risposte

Come faccio a sapere quando scade il bollo della mia auto? Se volete sapere quando scade il bollo auto potete andare sul sito dell'ACI o anche su quello della vostra regione. Per la procedura da seguire, vi rimandiamo al nostro approfondimento