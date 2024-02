E in caso vi chiediate che differenza c'è tra autovelox e tutor , non scordatevi di andare a consultare il nostro approfondimento per essere sempre al riparo da eventuali sanzioni durante il vostro viaggio.

Andiamo a vedere quali sono i diversi canali per mettersi in contatto con la società, che sia il sito , l'email, la PEC o il Numero verde e cosa fare a seconda della vostra necessità.

Che sia per avere informazioni sul mancato pagamento del pedaggio, segnalare eventuali oggetti sulla carreggiata o ricevere semplicemente informazioni sul traffico, potreste essere interessati a sapere come contattare Autostrade per l'Italia .

Indice

Come contattare Autostrade per l'Italia

Se volete avere informazioni sul traffico in autostrada, potete utilizzare il vostro navigatore preferito, se dotato della funzione, o un'app apposita (qui trovate qualche consiglio) in grado di darvi informazioni sul traffico in tempo reale, oppure potete contattare direttamente Autostrade per l'Italia (ovviamente per quanto riguarda le tratte di sua competenza).

Ma le informazioni sul traffico non solo l'unico motivo per cui potreste voler contattare la società, che insieme alle altre concessionarie gestisce circa 3000 km di rete autostradale. Magari avete bisogno di segnalare un oggetto sulla carreggiata, oppure volete chiedere dove sono le colonnine di ricarica, le aree di servizio, i Tutor, o persino avere informazioni sul mancato pagamento del pedaggio (per questo vi rimandiamo al capitolo apposito).

Per tutte queste necessità, come contattare Autostrade per l'Italia?

A disposizione avete diversi strumenti. Il più semplice è il numero unico 803.111, che offre un servizio gratuito con 180 linee telefoniche disponibili 24 h su 24, 7 giorni su 7.

Questo strumento può aiutarvi a ricevere assistenza per Servizi al cliente, Cashback e Info viabilità. Qui troverete un risponditore automatico ma ogni giorno, dalle 06:00 alle 22:00, avrete il supporto da parte di una squadra qualificata di operatori a disposizione per fornire un'assistenza completa sulla viabilità con informazioni sulla situazione del traffico, sul costo del pedaggio, su eventuali itinerari e percorsi alternativi e su tutti i servizi offerti sulla Rete di Autostrade per l'Italia.

Sappiate che per ricevere informazioni sul traffico in tempo reale potete anche recarvi a questo indirizzo, oppure consultare My Way TV, che potete trovare durante i programmi di SkyTG24 (canale 100, 500 e canale 50 del digitale terrestre), SkyMeteo24 (canale 502), La7 (canale 7 del digitale terrestre) e La7d (canale 29 del digitale terrestre.

I dati sul traffico sono anche comunicati sulla pagina X dell'azienda, su RTL 102.5, su IsoRadio 103.3 Mhz e sui pannelli luminosi a messaggio variabile in autostrada.

In alternativa Autostrade per l'Italia mette a disposizione un'email per richieste d'informazione e altro, come vedremo nel capitolo dedicato, una per i reclami e una PEC per le richieste di risarcimento (di questa parleremo invece in un capitolo apposito).

Inoltre Autostrade per l'Italia offre un servizio di Conciliazione creato insieme alle Associazioni dei Consumatori Adoc, Adiconsum, Adusbef, Codacons, FederConsumatori, U.Di.Con e UNC.

L'obiettivo con questa procedura è di risolvere in via stragiudiziale alcune tipologie di controversie. Anche di questo parleremo nel capitolo dedicato a sinistri e reclami, in quanto la domanda di conciliazione è da utilizzare se si è insoddisfatti per la risposta a un reclamo, possono risolvere, in via stragiudiziale, in modo semplice, gratuito e rapido alcune tipologie di controversie.