Come comprare una Tesla: prezzi e optional spiegati bene

Le Tesla stanno conquistando sempre più clienti in Italia: nei primi otto mesi del 2023 la Casa statunitense ha venduto nel nostro Paese oltre 10.000 auto elettriche (11.125, per la precisione). Un incremento pazzesco - + 313,88% - rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I segreti del successo del brand di proprietà di Elon Musk? Modelli validi, tecnologicamente evoluti, facili da ricaricare e con un'autonomia spesso superiore a quella delle concorrenti. Il tutto a prezzi in linea con quelli delle rivali. Di seguito troverete una guida all'acquisto su come comprare una Tesla: un'operazione che può essere fatta tranquillamente online. Tutto quello che c'è da sapere (optional e consigli utili) per chi intende comprare in Rete uno dei quattro modelli del marchio americano: la berlina Model 3, l'ammiraglia a cinque porte Model S, la SUV media Model Y e la grande Sport Utility Model X. Avete letto il nostro articolo su come funziona lo Smart Summon?

Indice

Come comprare una Tesla: il sito

Il primo passo per acquistare una Tesla online è collegarsi al sito ufficiale italiano. Oltre alle pagine specifiche dei quattro modelli è possibile trovare informazioni sulle modalità di ricarica (domestica, Destination Charging o Supercharger) e anche uno shop per comprare accessori per il veicolo, abbigliamento e oggetti lifestyle.

Come comprare una Tesla: la scelta del modello

Se siete interessati a una Tesla potete scegliere tra quattro modelli. La Tesla Model 3 è una berlina elettrica disponibile a trazione posteriore (un motore montato dietro) o integrale (due motori). La prima costa 42.490 euro, la seconda 49.990 euro. La Tesla Model S è un'ammiraglia elettrica a cinque porte a trazione integrale. La versione "base" con due motori costa 94.990 euro, la sportiva Plaid con tre motori costa 109.990 euro. La Tesla Model Y è una SUV media elettrica disponibile a trazione posteriore (un motore montato dietro) o integrale (due motori). La variante a due ruote motrici costa 46.990 euro mentre le 4x4 è offerta in due versioni: Long Range (53.990 euro) per chi vuole la massima autonomia o Performance (59.990 euro) per chi non può rinunciare alle prestazioni. La Tesla Model X è una grande SUV elettrica a trazione integrale. La versione "base" con due motori costa 99.990 euro, per la sportiva Plaid con tre motori (e sei posti) ci vogliono 114.990 euro.

Come comprare una Tesla: i tempi di consegna

Dimenticatevi le lunghe attese di qualche tempo fa: i tempi di consegna attuali per una Tesla sono di circa un mese dal momento dell'ordine (due per la Model 3).

Come comprare una Tesla: trazione posteriore o integrale

La scelta tra la trazione posteriore e quella integrale si può fare sulle Tesla Model 3 e Model Y. Nel caso di quest'ultima le due ruote motrici fanno risparmiare 7.000 euro ma si ha un'autonomia di 455 km anziché 533. Sulla Model 3 si risparmiano invece 7.500 euro e si ha in cambio un'autonomia (comunque buona) di 513 km invece di 629. Fate bene i vostri calcoli, tenendo conto anche del fatto che le versioni bimotore sono più scattanti.

Come comprare una Tesla: Long Range o Performance?

Se avete in mente di acquistare una Tesla Model Y a trazione integrale con due motori la scelta successiva è tra la versione Long Range e quella Performance. La Tesla Model Y Performance costa 6.000 euro più della Long Range, accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (anziché 5), monta cerchi in lega da 21" invece di 19" ed è più sportiva: freni più potenti, sospensioni ribassate, pedali in lega di alluminio e spoiler in fibra di carbonio. Perde però il confronto quando si parla di autonomia: 514 km contro 533.

Come comprare una Tesla: l'upgrade Plaid

Le versioni Plaid delle Tesla Model S e Model X sono rivolte a chi vuole il massimo delle prestazioni: tre motori (con rotori rivestiti in carbonio) in grado di generare una potenza totale di oltre 1.020 CV, uno "0-100" da 2,1 secondi (2,6 per la Model X), Torque Vectoring e pastiglie dei freni con una capacità termica superiore. L'autonomia, naturalmente, cala rispetto alle versioni Dual Motor: sulla Model S, ad esempio, passa da 634 a 600 km.

Come comprare una Tesla: il volante Yoke

Il volante Yoke è optional a 1.000 euro sulle Tesla Model S e Model X: un accessorio che ci sentiamo di sconsigliare in quanto più scomodo di quello tradizionale.

Come comprare una Tesla: Autopilot avanzato o guida autonoma al massimo potenziale?

Le Tesla offrono due pacchetti di aiuti alla guida. Il primo – chiamato Autopilot avanzato – costa 3.800 euro: è un cruise control adattivo con mantenimento della vettura all'interno della corsia impreziosito dalla funzione cambio di corsia automatico. Durante la guida in autostrada sposta il veicolo nella corsia ottimale preparandosi per l'immissione e per l'uscita. Questo pacchetto verrà arricchito in futuro dalle funzioni Autopark (parcheggio automatico), Summon (utile negli spazi stretti e utilizzabile solo in una proprietà privata: permette di muovere la vettura per 12 metri in avanti o in retromarcia stando all'esterno del veicolo) e Smart Summon. Con quest'ultima "chicca" – utilizzabile esclusivamente in parcheggi e vialetti di una proprietà privata ed esclusivamente su superfici pavimentate - la vettura può raggiungere automaticamente una posizione a scelta, evitando eventuali ostacoli e arrestandosi secondo necessità. La guida autonoma al massimo potenziale è costosa (7.500 euro) e, a nostro avviso, superflua: comprende tutte le funzionalità dell'Autopilot "base" e di quello avanzato e aggiunge un dispositivo che monitora i semafori e gli stop. In futuro verrà arricchito con il sistema di autosterzatura sulle strade cittadine.

Come comprare una Tesla: i cerchi in lega

I cerchi in lega grandi "riempiono" i passaruota e migliorano l'estetica della vettura ma peggiorano l'autonomia. Qualche esempio? Le percorrenze della Tesla Model Y "base" scendono da 455 a 430 km passando da quelli da 19" a quelli da 20" (che costano 2.200 euro).

Come comprare una Tesla: la Wall Connector

La Wall Connector è la soluzione di Tesla per la ricarica domestica: costa 500 euro, ha un cavo lungo 7,3 metri e consente di aggiungere fino a 71 km di autonomia ogni ora a seconda del modello di veicolo.

Come comprare una Tesla: la vernice

L'unico colore gratuito sulla Tesla Model Y è il bianco perla micalizzato. La Model 3 è ordinabile anche con il blu oceano micalizzato e il nero pastello senza sovrapprezzo. Non tutti sanno, invece, che sulle Tesla Model S e Model X tutte le tinte sono comprese nel prezzo.

Come comprare una Tesla: gli altri optional

Tra gli accessori a pagamento presenti sulle Tesla segnaliamo il gancio traino (1.350 euro su Model 3 e Model Y, di serie su Model S e Model X) e gli interni bicolore bianchi e neri (1.200 euro su 3 e Y, 2.500 euro su S e X).

Come comprare una Tesla: l'acquisto